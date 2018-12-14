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До упора. "Неправильных" журналистов винтят прямо на улицах каз-Уральска
12:14 17.12.2018

Журналистов известной региональной газеты в День независимости задержали в Уральске
Журналистов известной региональной газеты "Уральская неделя" в День независимости задержали в Уральске, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз".

"16 декабря с утра задержаны на улице корреспонденты "Уральской недели" Рауль Упоров и Мария Мельникова. Рауля вроде бы доставили в полицию для следственных действий по делу в связи со ст. 405 УК РК (Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма), причины задержания Марии неизвестны", - сообщили в фонде.

Отмечается, что главный редактор "Уральской недели" Лукпан Ахмедьяров и издатель Тамара Еслямова находятся в своих квартирах, у их подъездов дежурят полицейские.

"КНБ и полиция уже не делает разницы между оппозиционно настроенными гражданами и журналистами. При этом, тотально прослушивая и отслеживая нас, журналистов "Уральской недели", они ведь точно знают, что с Аблязовым (Мухтаром, беглым олигархом – КазТАГ) и его движением мы не связаны, у нас нет никаких контактов", - написала на своей странице в социальной сети Т. Еслямова.

Она подчеркнула, что для журналистов участие в каких-либо акциях непрофессионально и противоречит этическому кодексу.

"Так зачем в дни активизации гражданских активистов брать в осаду нас, журналистов "Уральской недели"? Задерживать и доставлять в РОВД на многочасовые бессмысленные допросы? Чтобы не допустить освещения нами общественно-политических событий. Нет новостей – нет события. Вот их цель. А это ни что иное, как воспрепятствование нашей профессиональной деятельности. Статья 158 Уголовного кодекса РК", - отметила издатель "Уральской недели".

Р. Упоров на своей странице в соцсети уточнил, что его доставили в ГОВД Уральск как свидетеля уголовного дела по комментарию в посте "Уральской недели" по статье 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) УК РК.

"Рауль Упоров еще в компании полицейских – его катают по городу из отдела в отдел. Меня отпустили в 13.55 или чуть позже. Видимо, потому, что уже не первый раз задерживают. Зато, не скрывая, сказали, что телефон мой на прослушке. Сказать, что я злая – ничего не сказать. Даже суть дела пояснить не смогли! Якобы какой-то следователь Чингирлауского РОВД веднт следствие по части 2 статьи 405 УК РК. В отношении кого или по какому факту – так и не сказали", - написала на своей странице в социальной сети М. Мельникова.

Журналистка раскрыла и некоторые детали своего задержания.

"Это не задержание, подчеркнули полицейские. Сначала их было двое: опер и участковый. Без повестки и объяснения причины меня пытались отвезти в горотдел. Потом подошли еще человек шесть. Не представляясь и не объясняя, меня схватили трое полицейских и потащили к машине участкового", - сообщила М. Мельникова.

Отметим, что это не первое задержание журналистов "Уральской недели" в уходящем году. Например, в июне в Уральске задержали сотрудников газеты Нану Иксанову, М. Мельникову, Людмилу Калашникову и редактора издания Л. Ахмедьярова и допросили в качестве свидетелей по нескольким уголовным делам. При этом работников СМИ допрашивали в то самое время, когда якобы должен был проходить предполагаемый митинг запрещенной на территории Казахстана партии М. Аблязова "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Журналисты "Уральской недели" считают, что главной целью их задержания тогда было воспрепятствовать освещению митинга.

Источник - kaztag.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545038040
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