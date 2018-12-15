В Швеции предотвратили теракт, готовящийся уроженцами Узбекистана и Кыргызстана

16:36 17.12.2018

В Швеции предотвратили крупный теракт, который готовили выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Преступников нейтрализовали еще весной 2018 года, но общественности об этом стало известно только накануне после выхода интервью шефа Полиции безопасности Швеции (SäPo) Класа Фриберга, пишет EADaily.



В интервью газете Svenska Dagbladet директор спецслужбы сообщил, что весной и в начале лета этого года полицейские провели рейды в стокгольмском районе Акалла и городе Стремсунде (500 километров от шведской столицы).



По словам Класа Фриберга, в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны уроженцы Узбекистана и Кыргызстана, которые обвиняются в подготовке к террористическим преступлениям и финансированию терроризма.



Предварительное расследование вели почти восемь месяцев с особой степенью засекреченности, чтобы исключить утечку в прессу.



"Это очень серьезный вопрос, и я не хочу ставить под угрозу исход дела. Но, основываясь на том, что мы узнали, я думаю, что мы предотвратили террористический акт", - заявил шеф SäPo.