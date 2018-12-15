Можно-ли казахским топ-моделям демонстрировать сиськи? Fashion Night против Молодежного маслихата, - СП

17:17 17.12.2018 Игры на раздевание. Как грудью проложить дорогу туда, где нужны голова и язык



Участие в Fashion Night Astana модели, журналиста и депутата молодежного маслихата Динагуль Тасовой, продефилировавшей по подиуму с обнаженной грудью, взорвало пуританское по своей сути казахстанское общество, которое не преминуло пригвоздить девушку к позорному столбу.



Спорить не будем: возможно, для кого-то неприкрытая женская грудь на самом деле выглядит как что-то оскорбительное. Но, с другой стороны, куда правильнее было бы клеймить не смелость Динагуль, а нашу с вами трусость, мешающую ставить неудобные вопросы перед представителями власти, которые щедро финансируют молодежные организации, способные прославиться только "обнаженкой".



Общественное объединение "Молодежный маслихат Астаны" только теперь возглавило строчки хит-парада новостей, хотя обретается в общественном пространстве уже добрый десяток лет. Из открытых источников можно узнать, что создано оно было в 2007 году с целью "содействия широкому участию молодежи в политической, общественной, социальной и культурной деятельности, реализации ее прав и законных интересов". Кстати, именно столичный молодежный маслихат долгое время считался одним из крупных и успешных проектов "Жас Отана". По его образу и подобию впоследствии не без поддержки тогдашнего зампреда партии власти Адильбека Джаксыбекова подобные организации были созданы во всех регионах Казахстана.



Но, видимо, именно у "первопроходцев" что-то не задалось. Если информация о деятельности других молодежных маслихатов хотя бы время от времени появляется в СМИ, то об астанинском практически ничего не слышно. В публичном поле он фигурирует исключительно в связи с переизбранием своих членов да участием в выполнении госзаказа. Единственный раз "посерьезному" его упомянули четыре года назад, да и то в связи с безграмотным пресс-релизом. Вот цитата из него (орфография и пунктуация сохранены): "Сегодня мы все объядинены одной целью – помоч детямсиротам украсить их жизнь, дать тепло их маленьким сертцам, заботу, ласку, любовь и защиту.



Ведь доброта человека не знает границ. Сегодня детское счастие – самая важная в мире задача".Летом прошлого года прозвучало обещание перезапустить молодежный маслихат Астаны в новом формате, но, как говорится, обещать – не значит жениться. Так что если бы не пресловутая грудь Динагуль Тасовой (если, конечно, не это подразумевалось под новым форматом) и реакция на нее столичных властей, то, возможно, никто бы об этом объединении не вспоминал еще лет десять.



Кстати, о реакции. Практически сразу же после произведенного Динагуль "фурора" представитель управления по делам общественного развития города Астаны на своей странице в "Фейсбуке" "открестился" и от девушки, и от организации, членом которой она является: "Возможно, кто-то огорчится данной новости, но я вынужден с вами поделиться – широко обсуждаемая модель не является депутатом. Общественное объединение "Молодежный маслихат города Астаны" является независимой некоммерческой организацией, зарегистрированной в органах юстиции как НПО, соответственно не имеет никакого отношения к маслихату города Астаны и местным государственным органам. Наименование организации ввело в заблуждение пользователей социальных сетей, и некоторые пользователи даже посчитали ее народным избранником – это не так".



Согласиться с астанинским чиновником можно, но только отчасти. Да, по форме это независимые общественные организации. По содержанию же...



Во-первых, депутаты каждого молодежного маслихата избираются на регулярной основе молодежью данного региона (причем число выборщиков – в основном это студенты вузов и учащиеся колледжей – порой доходит до 70-80 тысяч), им выдаются соответствующие мандаты и значки. В 2015-м в молодежном маслихате Астаны состояли 144 депутата в возрасте от 16 до 29 лет.



Во-вторых, все эти организации были созданы если не по указке власти, то при активном участии ее представителей в регионах – акиматов и "взрослых" маслихатов.



В частности, что касается Астаны, то в 2007-м руководивший столичным "Жас Отаном" Владислав Сергеев прямо заявил: "Молодежный маслихат создается на основании меморандума, который подписан в 2006 году между маслихатом Астаны и руководством МК "Жас Отан". К тому же, если судить по деталям (в которых, как известно, и кроется дьявол), "старшие товарищи" и сегодня продолжают курировать и поддерживать своих "птенцов". К последним в некоторых регионах прикреплены наставники из числа депутатов местных маслихатов.



В-третьих, эти молодежные объединения, вопреки заявлению астанинского чиновника, имеют самое непосредственное отношение к госорганам – они от них "кормятся". Само их существование обеспечивается преимущественно за счет выполнения государственного социального заказа. Это прекрасно видно на примере все того же столичного молодежного маслихата. Например, в 2014 году он вошел в перечень организаций, совместно с которыми акимат Астаны организовывал оплачиваемые общественные работы для незанятого населения.



В апреле прошлого года по заказу столичного управления по вопросам молодежной политики он провел творческий фестиваль "Жастар жалыны-2017", а осенью – поэтический конкурс "Тәуелсіздіктің арқасы"...



По большому счету, органам власти незачем стыдиться обнаженной груди депутата Тасовой. Скорее наоборот – девушка заслуживает благодарности. Ведь ей удалось быстро и абсолютно безо всяких финансовых затрат сделать то, что управленцы, сидя на мешках с бюджетными деньгами, не смогли сделать за целое десятилетие. А именно – привлечь интерес общества к деятельности молодежных маслихатов. Тут впору выписывать премию за совершенный прорыв и в разы увеличивать объем госзаказа. А если серьезно, то это хороший повод задуматься над тем, есть ли смысл в существовании таких общественных объединений, и если есть, то каким образом следует переформатировать сотрудничество с ними, чтобы со стороны не казалось, будто вложенные в них деньги утекают сквозь пальцы.



Пока же складывается впечатление, что миссия молодежных маслихатов заключается лишь в том, чтобы выступать перед "электоратом" (в школах, колледжах, вузах) и на высоких региональных собраниях с лекциями о "высоком уровне взаимодействия молодежных организаций и государственных органов". Впрочем, есть еще "обязательная нагрузка" в виде экологических субботников, встреч с ветеранами, "вербовки" адептов в отряды "Жасыл Ел". За все время существования в стране молодежных маслихатов они выдвинули лишь пару "вменяемых" инициатив. Они касались снижения тарифов для студентов на проезд в общественном транспорте и бесплатного посещения спортзалов студентами из малообеспеченных семей (правда, возникает вопрос: неужели для озвучивания таких обращений нужно было непременно создавать молодежные маслихаты?). В остальном же, говоря языком незабвенной Эллочки-людоедочки, – мрак. Судите сами.



На сайте Министерства труда и социальной защиты населения есть очень любопытная информация о проекте, который был реализован в рамках госзаказа, организованного отделом внутренней политики акимата г. Костаная. Называется он, как вы уже, наверное, поняли, "Молодежный маслихат г. Костаная". Чтобы прочувствовать всеми фибрами душу ту детскую непосредственность, которая сквозит в каждой его букве, позволим себе привести несколько цитат из этого "документа", оставив их без комментариев.



Итак, в качестве цели проекта указано: "Обеспечение деятельности молодежного маслихата, проведение заседаний комиссий и сессий молодежного маслихата. Привлечение молодежи к общественно-активной жизни с целью поддержки молодежи, их инициатив, формирования казахстанского патриотизма, поддержания культуры поведения в молодежной среде, оказание консультационной, практической, методической и иной помощи молодежи, организация работы PR-службы для широкого информирования о проводимых мероприятиях в сфере государственной молодежной политики". Перечислены и задачи: "Обеспечение деятельности молодежного маслихата, в том числе разработка и реализация не менее пяти самостоятельных проектов комиссиями маслихата; Организация семинаров-тренингов, интеллектуальных игр среди депутатов молодежного маслихата; Организация лидерской конференции с подведением итогов деятельности депутатов прошлого созыва и выборов нового состава депутатов молодежного маслихата; Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ".



У вас тоже дебет с кредитом не сходится, за исключением, пожалуй, работы со СМИ? Чтобы понять, как указанные цели соотносятся с обозначенными задачами, нужно, наверное, вступить в ряды этой организации, чтобы, так сказать, изнутри провести разведку боем.



Но еще больше "впечатляют" результаты, к которым привела реализация этого проекта. А они таковы: "1. Личный рост молодых лидеров. Пополнение кадрового резерва. Ежегодно кадровый резерв пополняется на 20 человек из числа активных молодых лидеров. 2. Трудоустройство молодежи. В 2017 году трудоустроено 90 человек, в 2018 году – 200. 3. Для активной молодежи создана постоянно действующая площадка, на бесплатной основе предоставляется штаб площадью 17 кв. м, а также зал заседаний. Для молодых лидеров выбирается удобное время, предоставляется необходимая оргтехника, мебель, раздаточный материал".



Из дополнительных разъяснений, данных авторами проекта, можно узнать следующее: под трудоустройством понимается то, что "с 2018 года молодые депутаты помогают акимату города на безвозмездной основе набирать отряды бойцов "Жасыл Ел" для очистки и благоустройства города. Ребята самостоятельно искали тех, кто ищет работу, информировали среди молодежи, консультировали, помогали собрать необходимый пакет документов". Вот и все трудоустройство.



Проектов у молодежных маслихатов по всей стране – вагон и маленькая тележка. И все они, конечно, обходятся в энные суммы. Но стоит ли овчинка выделки? Есть ли смысл финансировать то, что уже продвигается под эгидой защиты интересов молодежи и развития гражданского общества?



Весной прошлого года на YouTube было размещено видео с напутствием "избранной" части молодежи (депутатов Костанайского молодежного маслихата) к той, которая таковой стать еще не успела. Ролик сопровождался надписью: "Проект реализован ОФ "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" по заказу ГУ "Отдел внутренней политики акимата города Костанай". Или вот. Летом нынешнего года молодежный маслихат Караганды провел тренинг по развитию лидерских качеств для старшеклассников одной из школ, в ходе которого, как отмечается, "дети с удовольствием принимали участие в упражнениях, стилизованных под популярные молодежные вымышленные вселенные вроде "Гарри Поттера"...



Насколько оправданно получение молодежными маслихатами государственного социального заказа – тоже большой и жирный вопрос. Например, в 2015 году в Жамбылской области лот "Организация комплекса профилактических мероприятий по противодействию религиозному экстремизму и терроризму" стоимостью свыше 1,3 миллиона тенге достался местному молодежному маслихату Жамбылской области, которому, судя по его визитке, представленной на конкурс "Таным", даже охрану кукурузы страшно доверить . Решение принималось без проведения конкурса и без привлечения экспертов, лишь на основании того, что молодежный маслихат "имеет опыт работы на рынке услуг". К тому же информацию об этих самых "мероприятиях по противодействию" днем с огнем не сыщешь. Впрочем, похоже, организаторам конкурса это изначально было неинтересно. Ведь главное – отчитаться по форме...



О молодежных маслихатах можно говорить много и долго. Но, увы, толку от этого не будет. По крайней мере, до тех пор, пока они не перестанут при попустительстве госорганов удовлетворяться участью жертв инфантилизма, вызывающих интерес только играми на раздевание.



Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

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