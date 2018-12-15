Карго-культ. Елбасы выставил в музее Темиртау свой старый черный мерседес

17:24 17.12.2018

Автомобиль Президента стал экспонатом музея



Служебный автомобиль Главы государства стал экспонатом историко-культурного центра Первого Президента в Темиртау.



Это бронированный седан немецкого производства 2005 года выпуска с объемом двигателя 5,5 литров. На нем Президент совершал официальные визиты по регионам и встречал высокопоставленных гостей.



У посетителей темиртауского центра машина тут же вызвала большой интерес и стала главным фоном для фотосессий. Вот только сделать селфи внутри все же не получится. Авто теперь самый охраняемый и крупный экспонат. Его вес больше 5 тонн.



Перед тем как установить его в здании центра, пришлось провести специальную техническую экспертизу здания.



Саида Саргизова, директор историко-культурного центра Первого Президента: - Завозили буквально вчера на эстакаде. Завозили через центральный вход. Это не было предусмотрено изначально, но входную группу мы разобрали. Никаких сложностей не возникло.