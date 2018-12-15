Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в конкурсе "Мисс Вселенная"

17:28 17.12.2018

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй.



Финал прошел в понедельник в Бангкоке.



Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.



Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.



Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.





