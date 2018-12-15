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|Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в конкурсе "Мисс Вселенная"
17:28 17.12.2018
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй.
Финал прошел в понедельник в Бангкоке.
Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.
Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Россиянка Юлия Полячихина выбыла из состязания на этапе отбора в полуфинал. Однако публика и ведущие конкурса назвали ее костюмы одними из лучших.