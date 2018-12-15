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Ей Богу, чушь... Путин выступил в защиту секты свидетелей Иеговы
21:29 17.12.2018

Путин назвал чушью запрет свидетелей Иеговы

Полтора года президент не комментировал запрет свидетелей Иеговы
Президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал "внимательно с этим разобраться". На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Путин впервые за полтора года с момента запрета деятельности организации публично высказался по этому поводу.

Вопрос о статусе свидетелей Иеговы подняла на заседании 11 декабря политолог Екатерина Шульман. Она привела статистику по организациям, которые причислены к экстремистским и террористическим: "Их 489, из них 404 - это свидетели Иеговы. [...] Много, может быть, есть претензий к свидетелям Иеговы - они кровь не переливают, в больницу детей не отправляют, - но они уж точно не призывают к насилию и не осуществляют его", - сказала Шульман.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы" экстремистской и постановил, что центр и все его региональные отделения должны быть ликвидированы. Имущество организации он потребовал конфисковать в пользу государства. Суд проходил по иску минюста, который в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности".

На заседании Совета по правам человека при президенте, которое прошло 12 декабря (стенограмма закрытой части была опубликована в понедельник 17 декабря) Путин заявил, что вовсе необязательно зачислять "представителей религиозных сообществ" в "какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации".

"Мы можем, и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект", - сказал Путин.

"Свидетели Иеговы": "Нас обвиняют в абсурдных нарушениях"
"Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться, здесь я с Вами согласен", - ответил президент на вопрос политолога.

Второй раз Путин упомянул свидетелей Иеговы, когда его спросили о студентке, против которой возбудили дела о миссионерской деятельности. Глава государства назвал и ее дело "чушью" и "какой-то ерундой". Упомянув, что не знает, к какой конфессии она принадлежит, он вспомнил и про запрещенную организацию. "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю", - сказал он.

Повторив, что надо "просто проанализировать", он сказал, что проведет переговоры с Вячеславом Лебедевым, председателем Верховного суда, и они "попробуют это сделать".

"Мы с удивлением отмечаем реакцию президента. Если он в курсе всей ситуации, то, наверное, его реакция может что-то поменять. Надеемся, что он даст поручение разобраться и что-то может произойти. Хотя, зная реалии нашего государства, нет большого оптимизма, - сказал Би-би-си пресс-секретарь свидетелей Иеговы в России Ярослав Сивульский. - Трудно назвать это заявление поддержкой, но сам факт, что он выразил свою точку зрения - это может быть знаком, что обвинения свидетелей Иеговы в терроризме и экстремизме несостоятельны".

Он напомнил, что это не в первый раз, когда Путина спрашивали о свидетелях Иеговы, однако до этого он своего отношения не высказывал. Так, в мае 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что поднимала на встрече с Путиным вопрос о правах свидетелей Иеговы.

Сивульский также рассказал, что свидетели Иеговы писали много писем и президенту Путину и его администрации накануне запрета организации Верховным судом в апреле 2017 года. Тогда, по его словам, "даже формального ответа" получено не было.

"Трудно судить, что на самом деле происходит, но мы питаем скромную надежду, что можно было бы отпустить тех, кто уже находится в заключении, людей, которые не совершали преступлений, а просто читали библию. Это первое, что должны сделать правоохранительные органы", - сказал Сивульский.

Пресс-служба Верховного суда была недоступна для комментариев в понедельник вечером.

Источник - ВВС
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