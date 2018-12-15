В Бишкеке избили дочь чемпиона мира по гиревому спорту Петрова

22:11 17.12.2018

В Бишкеке в субботу, 15 декабря, была избита дочь чемпиона мира по гиревому спорту Александра Петрова. Об этом пишет "Комсомольская правда".



Как сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел, инцидент произошел после десяти часов вечера. Заявление в милицию пострадавшая написала накануне, 16 декабря.



"Заявление зарегистрировано в УВД Первомайского района. По факту назначена экспертиза. Проводится расследование", - уточнили в ГУВД Бишкека.



Информацию о характере травм, которые получила девушка, и подробности нападения в ведомстве пообещали предоставить позже.