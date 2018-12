"Третий глаз Шивы" в небе. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Индии, - А.Манякин

04:13 18.12.2018 14.12.2018

Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт.



Динамично развивающаяся и амбициозная Индия, по праву претендующая на место одной из ведущих мировых держав, традиционно имеет мощные вооруженные силы, в которых достойное место занимают ВВС. Однако при подробном знакомстве с составом и структурой индийских ВВС заметно, что в их авиационном парке довольно скромно представлены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Нельзя сказать, что индийское командование не понимает всей важности и необходимости обладания авиационными комплексами ДРЛОиУ, но история их создания и развития в Индии то и дело подвергалась воздействию "национальной специфики".



ПЕРВЫЙ БЛИН – КОМОМ



Первую попытку обзавестись комплексом ДРЛОиУ Индия предприняла еще в 1980-х годах. Задача при этом была поставлена амбициозная – создать самолет ДРЛОиУ силами индийской авиапромышленности.



Разработка нового самолета была начата по заказу ВВС Индии национальной авиастроительной компанией HAL в 1985 году. В качестве носителя был выбран строившийся по лицензии пассажирский турбовинтовой двухмоторный самолет HS. 748. Предполагалось, что на базе прототипа, которому было присвоено обозначение HS. 748AEW, будет отработан радиотехнический комплекс, который затем будет устанавливаться на имевшиеся в составе ВВС Индии военно-транспортные самолеты Ил-76.



Партнерами индийцев в этом проекте выступали британская компания British Aerospace (самолет-носитель) и израильская Elbit (радиотехнический комплекс).



Кроме того, техническую помощь в проектировании и изготовлении радиопрозрачного обтекателя антенны РЛС и в ряде других работ по самолету-носителю индийским специалистам оказывала немецкая компания DASA.



Антенна РЛС была установлена по классической схеме – во вращающемся обтекателе над верхней поверхностью фюзеляжа (диаметр обтекателя – 7,2 м), при этом плоскость вращения антенны находится выше законцовки киля самолета, что уменьшает переотражение сигнала. Первый полет прототип с установленным обтекателем, но еще без радиотехнического комплекса, совершил в ноябре 1990 года. Испытания шли тяжело, тем не менее самолет часто демонстрировался на выставках и авиашоу. Однако в январе 1999 года HS. 748AEW разбился при заходе на посадку. Экипаж и находившиеся на борту технические специалисты погибли. После этого программа создания национального самолета ДРЛОиУ была закрыта.



РУССКИЙ СЛЕД



Начав разработку национального комплекса ДРЛОиУ, индийцы весьма прагматично решили не складывать все яйца в одну корзину и попытаться приобрести такой авиационный комплекс за рубежом. Для этого они обратились к одному из своих главных поставщиков оружия – Советскому Союзу. У Москвы и Дели в сфере военно-технического сотрудничества всегда были особые отношения, поэтому индийским военным пошли навстречу, предложив экспортный вариант самолета ДРЛОиУ А-50 – А-50Э. Под этим обозначением в 1988 году в Кубинке был продемонстрирован председателю Объединенного комитета начальников штабов Индии адмиралу Надкарни один из строевых самолетов А-50. Но заказа на А-50Э от Индии тогда так и не последовало.



Новый всплеск индийского интереса к А-50 возник после закрытия программы создания HS. 748AEW. В апреле 2000 года один А-50 был взят индийской стороной в краткосрочную аренду на один месяц. Самолет перелетел на аэродром Чандиханг (штат Пенджаб), с которого российский экипаж выполнил 10 полетов (с индийскими специалистами на борту) общей продолжительностью шесть часов. По итогам аренды индийцы высказали в целом положительное мнение о машине. Но по ряду параметров ее радиотехнический комплекс не соответствовал требованиям, предъявляемым ВВС Индии. Поэтому поставки А-50 в Индию так и не состоялись, однако и усилия, предпринятые для продвижения российского самолета ДРЛОиУ в эту страну, тоже не пропали даром.



РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКИЙ А-50ЭИ



Поскольку потребность ВВС Индии в самолете ДРЛОиУ никуда со временем не пропала, в Дели вновь решили приобрести такой комплекс за рубежом. Для этого индийцы обратились как к своему старому партнеру в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), России, так и новому – Израилю, сотрудничество с которым в начале 2000-х годов активно и динамично развивалось.



После тщательной оценки индийской стороной всех полученных предложений в марте 2004 года был заключен контракт между Россией, Индией и Израилем на создание и поставку трех самолетов ДРЛОиУ А-50ЭИ для индийских ВВС. Авиационный комплекс создавался в результате сложной и многоуровневой международной кооперации между израильской фирмой ELTA/IAI и российскими предприятиями.



В качестве носителя РТК был выбран транспортный самолет Ил-76ТД, который оснащали новыми российскими двигателями ПС-90А-76 и радиотехническим комплексом MSA израильской компании ELTA. Головным исполнителем работ по доработке планера самолета, ремоторизации, комплектации его системами российского производства, проведению испытаний, а также адаптации его к израильскому РТК стал ТАНТК им. Г.М. Бериева.



Основу радиотехнического комплекса составляет израильская РЛС EL/M-2075, три фазированные антенные решетки которой расположены в неподвижном грибовидном обтекателе диаметром 11,5 м в виде равностороннего треугольника. РЛС предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей на дальности до 400 км.



На опытном производстве ТАНТК штатные двигатели Д-30КП самолетов были заменены на ПС-90А-76. Кроме установки новых двигателей, были доработаны элементы планера и систем. А-50ЭИ получили новые обтекатели РТК и были оборудованы системой дозаправки топливом в полете.



29 ноября 2007 года новый самолет ДРЛОиУ совершил первый полет, а в январе 2008 года первый самолет А-50ЭИ был перебазирован в Израиль для монтажа радиотехнического комплекса MSA и проведения полного комплекса доработок и испытаний.



В мае 2009 года после завершения этапа испытаний первого самолета А-50ЭИ с комплексом MSA в Израиле и успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний он был передан ВВС Индии, совершив перелет из Израиля в Мумбай.



28 мая на индийском военном аэродроме Палам состоялась торжественная церемония принятия самолета ДРЛОиУ А-50ЭИ на вооружение, в которой приняли участие тогдашний министр обороны А.К. Энтони, начальник штаба ВВС главный маршал авиации Ф.Х. Мэйджор и вновь назначенный начальник штаба ВВС маршал авиации П.В. Наик. Министр обороны во время церемонии назвал самолет А-50ЭИ индийским "глазом в небе". "Сегодня мы вошли в группу избранных государств, имеющих на вооружении подобные самолеты", – заявил, в свою очередь, главный маршал авиации Мэйджор.



Контракт был завершен в 2011 году. Все три серийных авиакомплекса ДРЛОиУ А-50ЭИ были переданы ВВС Индии и успешно освоены индийскими авиаторами. В настоящее время комплексы находятся в составе ВВС Индии и в полном объеме выполняют задачи боевой службы. Индийские самолеты ДРЛОиУ объединены в 50-ю эскадрилью и базируются на авиабазе Агра.



Небезынтересно сравнить российско-израильский А-50ЭИ с его китайским аналогом KJ-2000. Прежде всего, важными отличиями первого являются применение новых, более эффективных двигателей ПС-90А-76 и системы дозаправки топливом в воздухе. Другое преимущество А-50ЭИ, пусть внешне и незаметное, связано с использованием на нем израильского РТК типа MSA и российской системы управления перехватом и связи, чьи возможности потенциально выше, чем у их китайских аналогов.



"АВАКС" В СТИЛЕ "MAKE IN INDIA"



Параллельно с заключением контракта на создание и поставку комплекса ДРЛОиУ А-50ЭИ индийцы предприняли вторую попытку по созданию собственного АВАКСа.



Новая программа создания индийского авиационного комплекса ДРЛОиУ стартовала в 2004 году, когда ВВС выдали заявку Организации оборонных исследований и разработок DRDO на проектирование и последующее строительство трех таких машин. В качестве носителя РТК индийскими специалистами был выбран самолет EMB-145 бразильской компании Embraer.



Основой индийского РТК, разработкой которого занялся входящий в DRDO бангалорский Центр авиационных систем (CABS), стала многофункциональная РЛС, имеющая двухстороннюю АФАР. В качестве прототипа РТК был выбран комплекс "Эриай" шведской компании Ericsson, который уже устанавливается на самолеты EMB-145. При этом DRDO активно сотрудничает с израильтянами, которые являются ведущими консультантами по техническому облику системы, содействуют созданию РЛС, а также отвечают за разработку комплекса радиотехнической разведки.



РЛС индийского производства L-STAR с твердотельной АФАР предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей. Максимальная дальность обнаружения воздушных целей составляет порядка 375 км.



Контракт с Embraer был подписан в июле 2008 года. Первый EMB-145I для Индии был выкачен из цеха в феврале 2011 года, а впервые в воздух эта машина поднялась в декабре 2011 года. В августе 2012 года первая машина прибыла из Бразилии в Индию.



Индийские EMB-145I несколько отличаются от подобных самолетов ДРЛОиУ, уже эксплуатирующихся в Бразилии, Греции и Мексике. Индийская машина оснащена системой дозаправки топливом в воздухе. На ней установлены усовершенствованные бортовые системы электроснабжения и охлаждения радиоэлектронного комплекса.



По заявлениям индийских специалистов, размещенные на EMB-145I системы управления перехватом, опознавания и связи позволят использовать самолет ДРЛОиУ не только для наведения на обнаруженные цели своей истребительной авиации, но и вести радио- и радиотехническую разведку и в целом контролировать оперативную обстановку в районе боевых действий. Полученная информация при этом будет передаваться непосредственно на наземные командные пункты, для чего создается система специальных наземных терминалов.



Первоначально планировалось, что первый АВАКС "make in India" будет передан ВВС уже весной 2014 года. Однако проблемы с интеграцией бортового РТК индийской разработки стали критическими для всей программы в целом и сдвинули срок передачи EMB-145I в строй далеко "вправо". Первый и пока что единственный EMB-145I был передан ВВС только в феврале 2017 года, но, видимо, в очень "сыром" состоянии, так как до сих пор не является полностью боеготовым.



ПЕРСПЕКТИВЫ



Планировалось, что к 2017 году ВВС Индии будут располагать пятью самолетами А-50ЭИ и двумя собственными комплексами EMB-145I. Однако реальность такова, что до сих пор в строю находятся только три А-50ЭИ из 50-й эскадрильи, которых абсолютно недостаточно для решения задач даже в мирное время.



Командование ВС Индии не может игнорировать как увеличение парка самолетов ДРЛОиУ у извечного индийского "визави" – Пакистана, так и значительные успехи, достигнутые в создании авиационных комплексов ДРЛОиУ другим соперником Индии в регионе – Китаем. Поэтому в озвученных перспективных планах развития ВС Индии комплексам ДРЛОиУ уделяется повышенное внимание. Ликвидировать наметившееся отставание в этой области индийцы собираются сразу несколькими путями.



Одним из них станет дополнительная закупка еще двух самолетов А-50ЭИ в дополнение к трем имеющимся. Новые А-50ЭИ для индийских ВВС будут построены на базе агрегатов планеров Ил-76ТД, произведенных в Ташкенте и на ТАНТК им. Г.М. Бериева. Сами планеры двух самолетов, предназначенных для переоборудования, были перевезены из Ташкента в Таганрог в 2015 году. С тех пор индийская сторона несколько раз заявляла о скором заключении контракта, однако переговоры затянулись, и он до сих пор так и не подписан.



Естественно, будет доведен "до ума" и РТК EMB-145I. Но, видимо, сравнение полученного опыта эксплуатации А-50ЭИ с тремя АФАР в обтекателе – "тарелке" и результатов испытаний EMB-145I с двумя АФАР бокового обзора привели индийских специалистов к тем же выводам, что и их китайских коллег. Поэтому для перспективного индийского авиационного комплекса ДРЛОиУ (AWACS India) решено разработать собственную РЛС кругового обзора с фазированными антенными решетками по образцу израильской EL/M-2075, размещаемой в классическом грибовидном радиопрозрачном обтекателе. Носителем для такого комплекса должен стать широкофюзеляжный авиалайнер Airbus А330. Как отмечалось в индийской прессе, сначала должны быть поставлены два самолета, затем будет сделан заказ еще на четыре, а на более позднем этапе общее количество комплексов может быть увеличено до 10.



Детальная информация по этой машине отсутствует, но, по неофициальным данным, диаметр радиопрозрачного обтекателя РЛС комплекса ДРЛОиУ на базе А330 составит 10 м (для сравнения: у А-50ЭИ он составляет 11,5 м, у американского Е-3 – 9,1 м).



В перспективе ВВС Индии планируют иметь в своем составе не менее 14 самолетов ДРЛОиУ различных типов. Кроме того, в будущем своим АВАКСом могут обзавестись и индийские ВМС, которые проявляют интерес к приобретению американских палубных самолетов ДРЛОиУ E-2D, для эксплуатации на перспективном индийском авианосце.



При этом в рамках ныне популярного в стране девиза "Make in India" основной упор сделан на отечественные разработки. И если платформами для будущих индийских "летающих радаров" будут по-прежнему носители зарубежного производства, то радиотехнические комплексы для них будут создаваться и монтироваться на борт непосредственно в Индии. Источник - ng.ru

