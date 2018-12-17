В Непале скончался бывший премьер-министр страны Тулси Гири

06:20 18.12.2018

Бывший премьер-министр Непала скончался на 93-м году жизни



Политик долгое время боролся с онкологическим заболеванием



В Непале скончался бывший премьер-министр страны Тулси Гири. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на источник в семье политика.



Политик умер сегодня, 18 декабря, в своей резиденции в Буданилкантхе. Ему было 92 года. Причина смерти известна. Сообщается, что Гири долгое время боролся с раком печени.



Напомним, Тулси Гири занял должность премьер-министра страны после королевского переворота в 1960 году, став первым чиновником на этом посту. Затем он дважды был председателем совета министров (фактически премьер-министром) Непала. С политической сцены Гири окончательно ушел в 1991 году.