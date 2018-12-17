Скончался казахский композитор Алиби Мамбетов

06:24 18.12.2018

В Алматы простились с Алиби Мамбетовым

Сын легендарных казахстанских композитора Газизы Жубановой и режиссера Азербайжана Мамбетова ушел из жизни на 58-ом году жизни.



Известного казахстанского композитора Алиби Мамбетова проводили в последний путь в Алматы, передает Sputnik Казахстан.



Церемония прощания прошла в понедельник в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. На гражданскую панихиду прибыли деятели культуры, родные и друзья казахстанца.



Сын легендарных казахстанских композитора Газизы Жубановой и режиссера Азербайжана Мамбетова ушел из жизни на 58-ом году жизни.



Алиби Мамбетов был композитором, режиссером, а также педагогом. Он известен по работам в кинематографе (кинофильм "Куклы колдуна" и полнометражный мультфильм "Счастье Кадыра") и на телевидении (как автор музыкальной темы-заставки к передаче "Акшам - вечерние новости" на телеканале "Казахстан 1" и генеральной заставки агентства "Хабар"). Алиби Мамбетов также создал музыкальное оформление более 30 спектаклей.



Близкие и коллеги поделились, что композитор был светлым и скромным человеком.