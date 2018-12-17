Кабул и талибы воюют в 22 из 34 провинций Афганистана, - Н.Плотников

08:53 18.12.2018

Противоборствующие стороны даже не помышляют о том, чтобы сесть за стол переговоров



В декабре, по данным информационного агентства "Пажвок", операции Афганской национальной армии (АНА) против талибов проводятся на территории 16 провинций. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) утверждают, что они ведут боевые действия с формированиями АНА и полицией еще в шести провинциях. Таким образом, из 34 провинций страны насилием охвачены по крайней мере 22.



Каждая из противоборствующих сторон старается заявить о своих успехах, сообщая о количестве ликвидированных врагов, как всегда, преувеличивая потери противника и скромно умалчивая о собственных. При этом ни официальный Кабул, ни его оппоненты не говорят, что с обеих сторон гибнут афганцы. Причем не только люди с оружием в руках, а женщины, дети и старики.



Вот инциденты, имевшие место в последнее время. 30 ноября в провинции Гильменд в результате воздушной бомбардировки погибли 23 мирных жителя, из них 8 женщин и 10 детей, ранения получили еще трое детей, младшему из которых 8 лет.



2 декабря в провинции Пактия во время ночного рейда спецназа США и Афганистана были убиты в своих домах 12 мирных жителей. 12 декабря в провинции Кунар в результате авиаудара американских ВВС погибли более 20 жителей, в том числе



8 женщин и 12 детей. Власти поспешили опровергнуть их гибель, однако в современном информационном мире сделать это невозможно. Фотографии убитых детей практически сразу попали в социальные сети. 13 декабря в провинции Гильменд ударом с американского беспилотника убиты трое молодых афганских врачей и водитель автомашины.



По данным ООН, с 1 января по 30 сентября в Афганистане погибли 2798 мирных жителей, ранения получили 5252 человека. Большинство из них стали жертвами боевиков-смертников и подрывов на самодельных взрывных устройствах (рост по сравнению с 2017 годом на 20%), а также авиаударов (число убитых и раненых возросло на 52%). Но это официально подтвержденные данные. Реально же потери среди гражданского населения выше. В отдаленных районах никто не ведет точной статистики.



Растут потери и в контингенте иностранных войск. Американцы в этом году потеряли убитыми 9 военнослужащих. Последний из них, 19 лет от роду, погиб 13 декабря в провинции Парван. В основном гибнут в результате подрывов на минах. В начале декабря талибы распространили в социальных сетях видео, на которое собрали подрывы бронетехники американских военных патрулей. Судя по всему, тактика минной войны и засад талибов непрерывно совершенствуется. Надо ожидать роста потерь среди американских военных.



Есть погибшие в этом году и в других иностранных контингентах. Самым резонансным из них стало убийство 22 октября в провинции Герат полковника чешской армии и двух его сослуживцев. Нескольких военнослужащих потеряли испанцы.



Согласно заявлениям афганских официальных лиц, на данный момент главной целью национальной армии и сил безопасности при поддержке авиации ВВС США является ликвидация полевых командиров талибов, которых в Кабуле считают главным препятствием для возможных мирных переговоров. Для этого при помощи американских военных разработан специальный план, о чем открыто говорят представители военного командования США в Афганистане.



С начала декабря в рамках этой операции спецназом США и Афганистана ликвидированы теневые губернаторы талибов в провинциях Гильменд, Гор и Пактика. Операции, как правило, документируются. Видеоотчет одной из них, в которой был убит теневой губернатор Гильменда мулла Абдул Манан Ахунд, попал в соцсети. Талибы заявили, что за его смерть и смерть других "мучеников" они отомстят "крестоносцам и их марионеткам".



Будет ли ликвидация полевых командиров способствовать приближению начала переговорного процесса? Вряд ли. Наоборот, будет только отдалять. Судя по заявлениям талибов, которые распространяются через соцсети, они намерены действовать по принципу "кровь за кровь, смерть за смерть", о чем свидетельствуют их участившиеся атаки. К тому же, как это уже было не раз, на смену одним полевым командирам придут другие. Недостатка в пополнении нет: сторонников у талибов хватает. Медресе на подконтрольной им территории исправно готовят новые кадры. Есть и случаи перехода на их сторону военнослужащих АНА и полиции. На днях, как утверждают талибы, на их сторону перешла большая группа полицейских в провинции Фарах.



Не страдают талибы и от нехватки оружия и боеприпасов. Им вполне хватает того, что они регулярно захватывают у подразделений АНА и полиции. В декабре ими были атакованы несколько армейских автоколонн и КПП, где были захвачены большие трофеи, включая армейские внедорожники Humvee, поставленные афганской армии американцами. В результате повысилась мобильность отрядов талибов. 10 декабря в провинции Бадахшан это продемонстрировала механизированная колонна, которая под развевающимися флагами "Талибана", в том числе на американских внедорожниках, проследовала через несколько населенных пунктов, показав, кто там хозяин.



Попытки официального Кабула и талибов путем насилия получить хоть какие-то преимущества для начала возможных переговоров – это путь в никуда. Только новые жертвы, разрушения и страдания народа. Ни одна из сторон на этом фоне не пожелает вести диалог. Ситуация сложилась патовая – никто не в состоянии переломить ее в свою пользу. Остается одно – договариваться.



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.



17.12.2018