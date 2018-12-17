 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.12.2018
10:33  Внешняя политика Трампа ускоряет уход от доллара как мировой резервной валюты, - В.Прохватилов
10:26  В Каракалпакии на афере с перцем украли $ 360 тысяч
10:25  Базовая сборка: Турция наращивает военное присутствие на Черном море
10:22  Китай остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов
10:21  Блокаду сменило приятное окружение. Катар выходит из международной изоляции
10:19  Цвет возмущения - желтый. Перекинется ли протестная волна на остальную Европу? - В.Агаев
10:16  "Банда ФСБ" в Екатеринбурге убивала таджикских мигрантов для устрашения бизнесменов
10:14  Не болтай! За что сидит экс-кыр-премьер Сапаров
10:09  Кого сажать? Вымогавший взятку $520 тыс замминтранс Жусубалиев оказался личной креатурой президента Жээнбекова
09:20  КырПерспективы. Бабанов и Атамбаев не смогут объединиться в оппозиционную силу, - М.Сариев
09:18  Временным министром транспорта Киргизии назначен Женишбек Ногойбаев
09:11  Двадцать лет на птичьих правах: в Душанбе целый район не может оформить документы на жилье, - А.Арипов
09:07  Биг-Рахмон-Бен. В Душанбе появится гигантская башня с курантами
09:02  Лавровские благо-глупости. "Украинская политика" Кремля - цепь наива и предательства, - СП
08:57  Кремль заставил играть Турцию по своим правилам. В Анкаре допустили признание легитимности Башара Асада, - И.Субботин
08:53  Кабул и талибы воюют в 22 из 34 провинций Афганистана, - Н.Плотников
08:49  Пример лучших правил. 40 лет "политике реформ и открытости" КНР, - М.Коростиков
06:24  Скончался казахский композитор Алиби Мамбетов
06:20  В Непале скончался бывший премьер-министр страны Тулси Гири
04:13  "Третий глаз Шивы" в небе. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Индии, - А.Манякин
00:34  ЕАЭС: от замедления к углублению, - С.Караганов
00:32  Ядерный выбор Пекина. Почему конфликт США и Китая может выйти из-под контроля, - Кейтлин Талмадж
Понедельник, 17.12.2018
22:11  В Бишкеке избили дочь чемпиона мира по гиревому спорту Петрова
21:29  Ей Богу, чушь... Путин выступил в защиту секты свидетелей Иеговы
20:41  Трамп пытается сорвать наступление Эрдогана, - С.Тарасов
17:28  Представительница Филиппин Катриона Грэй победила в конкурсе "Мисс Вселенная"
17:24  Карго-культ. Елбасы выставил в музее Темиртау свой старый черный мерседес
17:17  Можно-ли казахским топ-моделям демонстрировать сиськи? Fashion Night против Молодежного маслихата, - СП
17:16  Операция "Красное море": новое лицо флота Китая для Ближнего Востока, - А.Шпунт
16:36  В Швеции предотвратили теракт, готовящийся уроженцами Узбекистана и Кыргызстана
12:14  До упора. "Неправильных" журналистов винтят прямо на улицах каз-Уральска
12:12  Задержания пытавшихся возложить цветы к монументу Независимости произошли в Алматы
10:34  Развяжет ли Порошенко Новогоднюю "Мариупольскую" войну? - А.Халдей
10:30  Лжесобор. В "незалежной" появилась ПЦУ: что дальше? - О.Миклашевский
10:07  Таджикское ТВ переходит от хвалебных репортажей к освещению злободневных тем? - РО
09:47  Ирак без конца распирают распри. Страна уже полгода живет без правительства, - А.Веселов
09:42  Казахский язык: будем продолжать "махать шашками" или займемся делом? - Ж.Байхожа
09:40  750-летие Золотой Орды: должен ли Казахстан отмечать эту дату? - Кенже Татиля
08:53  Свеже-избранный Иракский президент Салех отказался от гражданства Британии
08:32  Расизмом общим не измерить. Почему Малайзия не хочет быть как все, - Дм. Косырев
08:26  Почему горит Париж? - Вл.Малышев
08:23  Париж, пятый акт. "Желтые жилеты" уходят с перекрестков на референдум
08:13  Москва в Сирии развернула военную базу рядом с американской, - В.Мухин
08:06  Лучший мой подарочек Эрдогану. США подумывают об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию
08:03  Сыновья первого президента Грузии Гамсахурдиа объявили голодовку в прокуратуре
07:48  Последний день Молдовы. Что будет после февраля 19-го? - А.Цуканова
07:33  Сама пришла. В Баварии пятеро мигрантов-афганцев изнасиловали 15-летнюю. Всех нашли и поймали
06:53  "Цифровизацию" Кыргызстана поручили вице-премьеру Боронову. Как самому умному?
06:37  Отец страсбургского террориста пытался помочь полиции
06:01  Додик – последний антинатовский лидер на Балканах, - А.Топоров
01:52  Главарь херсонских бандеровцев Лошкарев погиб на Донецком фронте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Кабул и талибы воюют в 22 из 34 провинций Афганистана, - Н.Плотников
08:53 18.12.2018

Противоборствующие стороны даже не помышляют о том, чтобы сесть за стол переговоров

В декабре, по данным информационного агентства "Пажвок", операции Афганской национальной армии (АНА) против талибов проводятся на территории 16 провинций. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) утверждают, что они ведут боевые действия с формированиями АНА и полицией еще в шести провинциях. Таким образом, из 34 провинций страны насилием охвачены по крайней мере 22.

Каждая из противоборствующих сторон старается заявить о своих успехах, сообщая о количестве ликвидированных врагов, как всегда, преувеличивая потери противника и скромно умалчивая о собственных. При этом ни официальный Кабул, ни его оппоненты не говорят, что с обеих сторон гибнут афганцы. Причем не только люди с оружием в руках, а женщины, дети и старики.

Вот инциденты, имевшие место в последнее время. 30 ноября в провинции Гильменд в результате воздушной бомбардировки погибли 23 мирных жителя, из них 8 женщин и 10 детей, ранения получили еще трое детей, младшему из которых 8 лет.

2 декабря в провинции Пактия во время ночного рейда спецназа США и Афганистана были убиты в своих домах 12 мирных жителей. 12 декабря в провинции Кунар в результате авиаудара американских ВВС погибли более 20 жителей, в том числе

8 женщин и 12 детей. Власти поспешили опровергнуть их гибель, однако в современном информационном мире сделать это невозможно. Фотографии убитых детей практически сразу попали в социальные сети. 13 декабря в провинции Гильменд ударом с американского беспилотника убиты трое молодых афганских врачей и водитель автомашины.

По данным ООН, с 1 января по 30 сентября в Афганистане погибли 2798 мирных жителей, ранения получили 5252 человека. Большинство из них стали жертвами боевиков-смертников и подрывов на самодельных взрывных устройствах (рост по сравнению с 2017 годом на 20%), а также авиаударов (число убитых и раненых возросло на 52%). Но это официально подтвержденные данные. Реально же потери среди гражданского населения выше. В отдаленных районах никто не ведет точной статистики.

Растут потери и в контингенте иностранных войск. Американцы в этом году потеряли убитыми 9 военнослужащих. Последний из них, 19 лет от роду, погиб 13 декабря в провинции Парван. В основном гибнут в результате подрывов на минах. В начале декабря талибы распространили в социальных сетях видео, на которое собрали подрывы бронетехники американских военных патрулей. Судя по всему, тактика минной войны и засад талибов непрерывно совершенствуется. Надо ожидать роста потерь среди американских военных.

Есть погибшие в этом году и в других иностранных контингентах. Самым резонансным из них стало убийство 22 октября в провинции Герат полковника чешской армии и двух его сослуживцев. Нескольких военнослужащих потеряли испанцы.

Согласно заявлениям афганских официальных лиц, на данный момент главной целью национальной армии и сил безопасности при поддержке авиации ВВС США является ликвидация полевых командиров талибов, которых в Кабуле считают главным препятствием для возможных мирных переговоров. Для этого при помощи американских военных разработан специальный план, о чем открыто говорят представители военного командования США в Афганистане.

С начала декабря в рамках этой операции спецназом США и Афганистана ликвидированы теневые губернаторы талибов в провинциях Гильменд, Гор и Пактика. Операции, как правило, документируются. Видеоотчет одной из них, в которой был убит теневой губернатор Гильменда мулла Абдул Манан Ахунд, попал в соцсети. Талибы заявили, что за его смерть и смерть других "мучеников" они отомстят "крестоносцам и их марионеткам".

Будет ли ликвидация полевых командиров способствовать приближению начала переговорного процесса? Вряд ли. Наоборот, будет только отдалять. Судя по заявлениям талибов, которые распространяются через соцсети, они намерены действовать по принципу "кровь за кровь, смерть за смерть", о чем свидетельствуют их участившиеся атаки. К тому же, как это уже было не раз, на смену одним полевым командирам придут другие. Недостатка в пополнении нет: сторонников у талибов хватает. Медресе на подконтрольной им территории исправно готовят новые кадры. Есть и случаи перехода на их сторону военнослужащих АНА и полиции. На днях, как утверждают талибы, на их сторону перешла большая группа полицейских в провинции Фарах.

Не страдают талибы и от нехватки оружия и боеприпасов. Им вполне хватает того, что они регулярно захватывают у подразделений АНА и полиции. В декабре ими были атакованы несколько армейских автоколонн и КПП, где были захвачены большие трофеи, включая армейские внедорожники Humvee, поставленные афганской армии американцами. В результате повысилась мобильность отрядов талибов. 10 декабря в провинции Бадахшан это продемонстрировала механизированная колонна, которая под развевающимися флагами "Талибана", в том числе на американских внедорожниках, проследовала через несколько населенных пунктов, показав, кто там хозяин.

Попытки официального Кабула и талибов путем насилия получить хоть какие-то преимущества для начала возможных переговоров – это путь в никуда. Только новые жертвы, разрушения и страдания народа. Ни одна из сторон на этом фоне не пожелает вести диалог. Ситуация сложилась патовая – никто не в состоянии переломить ее в свою пользу. Остается одно – договариваться.

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.

17.12.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545112380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  