Кремль заставил играть Турцию по своим правилам. В Анкаре допустили признание легитимности Башара Асада, - И.Субботин

08:57 18.12.2018

Постепенное возвращение сирийцев к мирной жизни ставит вопрос и о политическом будущем Арабской Республики.



В Женеве 18 декабря ожидается подписание соглашения по поводу формирования сирийского конституционного комитета. На этот день запланирована встреча министров иностранных дел астанинской тройки – России, Турции и Ирана. Накануне переговоров в тройственном формате турецкое руководство сделало важное заявление: оно не исключает перемены в своей позиции относительно президента Сирии Башара Асада, если он будет переизбран в результате прозрачных и демократических выборов.



О том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИДов в "астанинском формате", где будет обсуждаться создание сирийского конституционного комитета, ТАСС сообщили в МИД РФ. "18 декабря в Женеве запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран – гарантов астанинского процесса, – цитирует агентство сообщение российского внешнеполитического ведомства. – В центре обсуждения – политическое урегулирование в Сирии с акцентом на формирование конституционного комитета. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров". Конкретики по поводу того, как будет именно выглядеть конституционный комитет по своему составу, пока не было. Наблюдатели обращают внимание на то, что никому не известны списки делегатов.



Формирование комитета находилось в центре внимания Асада и помощника главы МИД Ирана Хоссейна Джабери Ансари, которые встретились в Дамаске 17 декабря. Сирийский лидер в ходе встречи высоко оценил вклад Исламской Республики в создание конституционной комиссии. "Ансари на встрече в воскресенье вечером осведомил Асада о подготовке к созыву встречи стран–гарантов по Сирии, которую планируется провести в ближайшие два дня в Женеве, с учетом достижения договоренности об окончательном формировании комиссии", – сообщила пресс-служба Асада. Ансари также подтвердил готовность Тегерана продолжать координацию действий с Дамаском в данном вопросе.



В прессе рапортуют о финальном решении по поводу комиссии. Ее главная задача заключается в том, чтобы разработать рекомендации для внесения изменений в Сирийскую конституцию, вопрос о которой все острее стоит по завершении активных боевых действий. Но создание комиссии по-прежнему затруднено.



"Самая большая проблема уже на протяжении полугода заключалась в формировании гражданской группы, которая составит треть конституционного комитета, – пояснил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. – Там есть правительственная делегация, оппозиционная, а одна делегация должна состоять из представителей гражданского общества. С этим были проблемы, потому что не могли договориться по конкретным персоналиям. Естественно, сирийское правительство пыталось протолкнуть туда своих кандидатов, а оппозиция их отвергала". Как говорит эксперт, проблема заключалась еще и в том, что официальный Дамаск отказывался присылать делегации даже на технические переговоры в Женеву. "Он давал понять, что не собирается серьезно участвовать в процессе, – говорит Бармин. – Что обсуждать, если основная делегация не прибыла? Представители Асада открыто говорили, что не собираются обсуждать конституционный процесс в Женеве, потому что это внутреннее дело. Это, конечно, посылало неправильные сигналы мировому сообществу".



Накануне, в ходе 18-го Форума в Дохе, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что в случае если после создания новой Конституции Сирии и проведения демократических выборов в Арабской Республике победит Асад, с ним придется иметь дело мировому сообществу. В разговоре с корреспондентом телеканала CNBC Хадли Гэмбл шеф турецкой дипломатии отметил: "Выборы (президента Сирии. – "НГ") должны состояться под эгидой ООН. Правом голоса должны обладать представители всех слоев общества, а также беженцы, покинувшие страну за последние семь лет. Речь идет о прозрачных, демократических, международно признанных выборах. Сирийцы сами должны решить, кто именно должен управлять их страной", – сказал Чавушоглу. Если в результате голосования победит Асад, то Анкара "рассмотрит все варианты" взаимодействия, уверил Чавушоглу.



"Заявление, прозвучавшее из уст министра иностранных дел Турции, в очередной раз ставит вопросы, ответы на которые находить становится все сложнее, – отметил в беседе с "НГ" кандидат политических наук, турецкий политолог Керим Хас. – С одной стороны, никаких кардинальных изменений в позиции Турции по Сирии не предвидится, однако исходя из сегодняшних реалий очевидно, что турецкая политическая элита находится в поиске неких маневров на случай, если ситуация зайдет в тупик. Это объясняется тем, что если зависимость Турции от России еще больше усилится, а отношения с США пойдут по пути дальнейшего ухудшения, то Анкара будет вынуждена играть в стратегически важном для Турции регионе на условиях Москвы. С другой стороны, проведение "свободных и демократических выборов" в Сирии в ближайшем будущем представляется маловероятным, а региональная ситуация может претерпеть сильные изменения".



Аналитик напоминает о подготовке турецким руководством военной операции в регионе Восточного Евфрата. "Заявление Чавушоглу может быть также связано и с новыми маневрами на приграничных территориях, где турецкая армия рискует столкнуться с американской и, как следствие, вероятен сценарий обращения Анкары за помощью к Москве, – заявил Хас, комментируя слова турецкого министра. – Таким образом, прозвучавшее заявление смягчает позицию турецких официальных лиц перед возможным союзником, каким может стать Россия. Не стоит также забывать и о том, что в 2019 году в Турции намечены очередные (местные. – "НГ") выборы, после проведения которых до 2023 года политическая ситуация внутри страны вряд ли претерпит какие-либо изменения, если не произойдет форс-мажор. Таким образом, смягчение позиции Анкары по Асаду дает возможность турецкому руководству чувствовать большую поддержку со стороны Москвы, если таковая потребуется. Более того, заявление по Асаду говорит еще и о том, что Анкара предпочитает режим Асада прокурдским боевым отрядам, сконцентрированным на турецко-сирийской границе".



Эксперт обращает внимание на то, что каким бы противоречивым ни было заявление главы МИД Турции, необходимо помнить, что позиция политической элиты республики подвержена изменениям. "Вряд ли Москва сняла со счетов многочисленные заявления Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Асад должен уйти, и о том, что он является не кем иным, как террористом", – в то же время заметил собеседник "НГ".



Игорь Субботин

17.12.2018