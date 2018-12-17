Лавровские благо-глупости. "Украинская политика" Кремля - цепь наива и предательства, - СП

09:02 18.12.2018 Кремль не хочет признавать ДНР и ЛНР, чтобы не потерять Украину

Сергей Лавров убежден, что большинство украинцев ненавидят режим Порошенко



Глава МИД России Сергей Лавров заявил 17 декабря, что "признание ЛНР и ДНР будет означать, что Россия бросила остальную часть украинского государства".



"Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, ДНР и ЛНР, и объявление войны - я не представляю себе, как это, Россия пойдет войной на Украину, - иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии", - сказал дипломат.



Далее Сергей Лавров заявил о своем несогласии с тем, что на Украине в качестве национальных праздников останутся дня рождения Шухевича и Бандеры, а 9 мая, как День Победы, наоборот, праздноваться не будет.



"В минских договоренностях закреплен принцип децентрализации Украины, закреплен принцип русского языка, как языка использования там, где хотят на нем говорить русскоязычные.



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То, что сейчас режим начинает разрушать свою собственную Конституцию, нарушающую права русского языка, то, что он начинает разрушать свои международные обязательства, не означает, что мы должны бросить всех украинцев под руководством этого режима", - заявил Лавров.



По мнению главы российского МИД, подавляющая часть украинцев желает мира своей стране, желает избавиться "от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией".



Откуда у него такие сведения, Сергей Лавров не объяснил. Но удивительнее другое. Вот уже пятый год идет война в Донбассе. С февраля 2015, с момента заключения "Минска-2", скоро пройдет 4 года. Никакой децентрализацией, заложенной в этот документ, с признанием Киевом особого статуса "отдельных районов" Донбасса, и не пахнет. Вместо этого регулярно на прифронтовые территории сыплются снаряды украинских военных, гибнут, как мирные жители, так и военные ДНР и ЛНР. А глава российской дипломатии продолжает рассуждать так, как будто на дворе 2014-й или 2015-й год.



- Я могу согласиться с Лавровым только в том, что нам не нужна война с Украиной, - говорит член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. - Нас постоянно пытаются втянуть в нее. Видимо существуют планы, согласно которым Россия должна увязнуть на Украине.



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При этом, конечно, тот режим, который существует в Киеве, имеет признаки нацистского. Его свержение было бы большим благом для нас. И мы должны прикладывать усилия, чтобы существующий статус-кво изменился в лучшую для нас сторону. Что касается конкретики, очень сложно комментировать слова Лаврова по той простой причине, что он дипломат. Дипломаты обычно говорят не то, что государство намерено делать, а то, что от них хотят услышать политики в стране и за ее пределами.



Напомню, что относительно Южной Осетии и Абхазии наши дипломаты и политики тоже долгое время говорили, что мы не собираемся признавать их независимость. Но в итоге ситуация повернулась так, что теперь эти республики признаны Россией, и с ними установлены дипломатические отношения.



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Что касается Украины, то ситуация там будет только обостряться. Надежд на то, что там все "само собой рассосется", и к власти придет более адекватный политический режим, я лично не питаю. Думаю, наоборот, Украину будут понуждать вести себя все агрессивнее в наш адрес.



"СП": - Лавров, по сути, повторил то, что и он, и президент Путин, и другие политики неоднократно заявляли, начиная с 2014 года - о том, что Россия добивается децентрализации Украины, чтобы там "всем было хорошо". При этом о реализации Минских соглашений никто не заикается. Наоборот, режим Порошенко закручивает гайки, вводит военное положение в самых "ненадежных" регионах.



- У России есть свои рычаги воздействия на ситуацию. Мы могли бы организовать торговую и энергетическую блокаду "незалежной". Покупать у Киева только те товары, которые стратегически необходимы для России. Таким образом Украина, вернее ее антироссийский режим, скоро окажется на грани краха. Чем быстрее нынешняя государственная машина Украины будет нейтрализована, тем меньше вреда оно принесет как России, так и собственным гражданам. Но без внешнего влияния нынешний нацистский режим не уйдет. Там сейчас как раз тенденция обратная децентрализации.



"СП": - Но Россия при всех благих пожеланиях наших политиков и дипломатов мало что делает для того, чтобы ускорить крах этого режима.



- Кое-что все же исподволь делается. Например, основную часть топлива для армии Украина до недавнего времени получала от Белоруссии, которая в свою очередь делала ГСМ из нефти, поставляемой Россией по льготным ценам. Думаю, что сейчас принято решение эту лавочку прикрывать. Какая-то работа на случай обострения отношений с Украиной ведется. Напомню, что Россия построила участок железной дороги в обход Украины, протяженностью более 136 километров. А к словам Лаврова надо относиться именно, как к словам дипломата.



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- У российской власти сейчас есть идея фикс - дождаться итогов президентских выборов, - говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. - По сути, это единственная стратегия Кремля в отношении Киева. Есть ожидания, опирающиеся на соцопросы, что Порошенко не сможет второй раз избраться президентом Украины. А вместо него, как надеются в Кремле, придет Юлия Тимошенко. Этот расчет может подтвердиться. И в Кремле надеются, что смогут существенно улучшить отношения с Украиной, благодаря приходу Тимошенко к власти.



Снять все противоречия после того, что произошло, наверно, будет невозможно никогда, но существенно улучшить отношения возможно. У Москвы есть уже позитивный опят взаимодействия с Тимошенко в тот период, когда она была премьером Украины. Поэтому сейчас никто в российской власти ни по Украине в целом, ни по самопровозглашенным республикам никаких решений принимать не будет. Заявления Лаврова можно понимать еще как посыл Тимошенко: если она, будучи президентом, станет делать шаги навстречу России, то и Россия сделает шаги навстречу Украине в той части, что не будет без обострения ситуации признавать ДНР и ЛНР.



"СП": - А насколько вообще оправданы ожидания Кремля в отношении Тимошенко?



- Наверное, по сравнению с Порошенко она будет более конструктивна, но не в той степени, как ожидают в Кремле. Грубо говоря, в Кремле ожидают, что после ее прихода к власти отношения улучшаться на 50%, а они улучшатся на 15%.



Алексей Полубота

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Богдан Безпалько Павел Салин Источник - svpressa.ru

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