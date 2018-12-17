Биг-Рахмон-Бен. В Душанбе появится гигантская башня с курантами

09:07 18.12.2018

Башня с курантами будет возведена на месте стелы, установленной в честь 20-летия Таджикской ССР



На площади Дусти в центре Душанбе на месте стелы с гербом советского Таджикистана началось возведение 18-метровой башни с курантами. Об этом Радио Озоди сообщил первый заместитель мэра таджикской столицы Мухаммадсаид Зубайдзода.



По его словам, строительство башни с часами финансирует местный предприниматель, имя которого будет названа на церемонии открытия.



Величественная башня с курантами будет возведена на месте стелы, установленной в 1949 году, в честь 20-летия Таджикской ССР. На барельефах капители стелы был изображен народ Таджикистана: интеллигенция, колхозники, рабочие и военнослужащие.



По словам таджикского историка Гафура Шерматова, стелу возводили таджикские строители. Еще раньше на этом месте находился один из 9 памятников Иосифу Сталину – тогда город носит имя "вождя народов".



Стелу с гербом Таджикской ССР снесли в ночь на 12 декабря 2015 года. В мэрии тогда причиной сноса назвали несоответствие памятника советской эпохи Генплану столицы.



Генеральный план Душанбе был разработан советскими архитекторами в 80-х годах прошлого века. Но в 2013 году был одобрен новый генеральный план столицы, в соответствии с которым должны быть снесены десятки зданий советских времен в центре города.



"Я не против новых символов и объектов. Но мы должны сохранить все памятники, связанные с тем или иным периодом истории таджиков. В Риме, к примеру, сохранены памятники всех эпох и времен. Нам тоже необходимо сохранить памятники советской эпохи. Это ведь тоже история таджиков", - говорит историк Гафур Шерматов.



Согласно Генплану, уже снесены здания Душанбинского почтамта, русского театра имени Маяковского и кинотеатра имени Джами. К слову, здание театра имени Маяковского было построено в 1928 году и год спустя в его стенах состоялось поистине историческое событие – первый съезд столичных депутатов под руководством Чинора Имомова, на котором была провозглашена Таджикская ССР.



Решение о сносе зданий советской эпохи неоднозначно восприняли в обществе. Многие душанбинцы выступают за сохранение памятников советской эпохи. Однако другие поддерживают план по благоустройству города и говорят, что советский Душанбе был рассчитан на полумиллионное население, а сейчас население увеличилось почти вдвое и необходимо перестраивать столицу. Здания советских времен не представляют архитектурной ценности, многие обветшали и ничего страшного, если на их месте будут построены современные "высотки", считают они.



Искандар Фируз

Барот Юсуфи

17.12.18