Двадцать лет на птичьих правах: в Душанбе целый район не может оформить документы на жилье, - А.Арипов

09:11 18.12.2018

16.12.18

Анушервон Арипов



Жители Гулбуты, одного из районов столицы Таджикистана, где находятся примерно 250 частных домов, уже двадцать лет не могут получить на свое жилье документы о собственности. Без этих документов у них нет прописки. А без нее по таджикским законам люди не могут лечиться в больнице, оформить пенсию, поступить в вуз или устроиться на работу. Также их дома могут в любой момент снести.



Насрулло Нуров, слепой с детства, рассказывает, что купил свой домик как раз двадцать лет назад. Но оформить документы не может до сих пор: официально его дом числится загородной дачей, а домовая книга на такое жилье не ведется. В результате сыновья Насрулло, не имея документа о собственности, не могут получить прописку в доме, где живут, не могут устроиться на работу или поступить в вуз. Сам Насрулло, чтобы оформить себе пенсию, прописался у брата.



"Ничего не могу сделать для сыновей. У них должна быть прописка, – жалуется Нуров. – Для этого нужен паспорт. А чиновники спрашивают: "Где домовая книга?" Кто это сделает? Здесь дача числится, вот с такой книжкой, вместо нормального документа".



Большинство жителей Гулбуты также выкупили дачи более двадцати лет назад. Они оплачивают коммунальные услуги и налог на землю, но все это время продолжают жить в домах без документов о собственности, а это означает, что выселить их могут в любой момент. Городская администрация не ремонтирует в районе дороги и не восстанавливает канализацию.



"Мне в Вахдатском районе у родителей пришлось прописать сына, чтобы он смог поступить в вуз. Без прописки говорили, что не примут", – жалуется одна из местных жительниц.



"Мы платим все налоги государству. Но нам никто не помогает, – поддерживает ее еще один местный житель. – Никого не волнует, как мы живем, есть ли у нас прописка".



"Нас не приняли в поликлинике: говорят, что вы нигде на учете не стоите, – пересказывает разговор с врачами одна из женщин. – Мы вернулись домой и через соседей, через знакомых, попали в больницу".



"У нас нет чистой воды. Дети пьют грязную воду, болеют, а нас даже в больнице не принимают", – поддерживает ее еще одна местная жительница.



"Я пенсионер. Чтобы получить пенсию, плачу 400 сомони, чтобы временно на учет встать и получить свои деньги. Каждый год проблема такую сумму набрать, чтобы продолжать получать свою пенсию", – рассказывает местный мужчина.



Власти Душанбе объясняют, что этот район – самострой на захваченной земле, и грозят снести его к 2040 году. И именно этим объясняют то, что не оформляют жителям документы на собственность. Жители на это говорят, что по генплану квартал попадает под снос лишь через двадцать с лишним лет. Но, настаивают они, их детям уже сейчас нужно учиться, а им самим – лечиться и работать.



В администрации столичного района, на чьей территории находится квартал, также говорят, что территория небезопасна для проживания:



"Никто этим не занимается. Они много лет обращаются с этим вопросом. Но они самовольно там поселились. Там не должно быть жилых домов, ведь рядом река, – утверждает Герали Хушзода, зампред района Фирдавси, Душанбе. – Там были дачи всегда. Люди выезжали отдыхать на выходных. Они сами построили там дома. Спросите, где они прописаны. У них всех есть прописки в разных районах и городах".



Местные жители с позицией администрации района не согласны. Они говорят, что до реки далеко, и никакие комиссии, которые оценили бы угрозу стихийных бедствий, в район никогда не приезжали. Они обратились к мэру с просьбой, чтобы он дал распоряжение о переоформлении жилья. И подчеркивают, что жить им больше негде и идти некуда.