|Временным министром транспорта Киргизии назначен Женишбек Ногойбаев
09:18 18.12.2018
Женишбека Ногойбаева назначили исполняющим обязанности министра транспорта и дорог Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.
По его данным, Женишбек Ногойбаев будет руководить ведомством до назначения в установленном порядке нового члена правительства. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Отметим, на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков возмутился присутствием на нем министра транспорта и заявил, что это позор. Реакция от Жамшитбека Калилова последовала незамедлительно. Он написал заявление об отставке, которую приняли премьер и глава государства.
Напомним, что поводом для критики главы Минтранса и его увольнения стало задержание 5 декабря заместителя министра Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тысяч.
18 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА