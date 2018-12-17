Временным министром транспорта Киргизии назначен Женишбек Ногойбаев

09:18 18.12.2018

Женишбека Ногойбаева назначили исполняющим обязанности министра транспорта и дорог Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.



По его данным, Женишбек Ногойбаев будет руководить ведомством до назначения в установленном порядке нового члена правительства. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



Отметим, на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков возмутился присутствием на нем министра транспорта и заявил, что это позор. Реакция от Жамшитбека Калилова последовала незамедлительно. Он написал заявление об отставке, которую приняли премьер и глава государства.



Напомним, что поводом для критики главы Минтранса и его увольнения стало задержание 5 декабря заместителя министра Азимкана Жусубалиева при получении взятки в $50 тысяч.



18 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА