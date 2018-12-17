КырПерспективы. Бабанов и Атамбаев не смогут объединиться в оппозиционную силу, - М.Сариев

09:20 18.12.2018

Возвращение Омурбека Бабанова. Почему альянс с Алмазбеком Атамбаевым невозможен



"Сейчас идут разговоры, что Алмазбек Атамбаев хочет вступить в альянс с Омурбеком Бабановым. Это нереально. Омурбек Бабанов не пойдет на такие дела" - так прокомментировал интервью экс-президента страны телеканалу "Апрель" политолог Марс Сариев.

"Последнее выступление Алмазбека Атамбаева еще больше уронило его рейтинг. Непродуманное выступление. Как говорится, лучше было бы молчать. Думаю, Атамбаев понимает, что Бабанов возвращается в Кыргызстан, и он хочет смягчить это возвращение, потому что возможны любые комбинации, в том числе и во властных структурах. Есть угроза роспуска кабинета министров после Нового года. И, возможно, Бабанов - одна из комбинаций действующей власти", - считает он.



Атамбаев хочет сработать на упреждение. Возвращение Омурбека Бабанова в Кыргызстан ему очень некомфортно. Поэтому сейчас Атамбаев уже заранее просит прощения у Бабанова.



Марс Сариев

Политолог назвал предположения о возможном альянсе Атамбаева с Бабановым нереальными, так как Омурбек Бабанов не пойдет на это.

"У Бабанова, насколько я знаю, были переговоры с действующей властью, и вопрос о его возвращении был решен положительно, но возникла некая пауза. А сейчас, скорее всего, этот вопрос решен окончательно. Полагаю, уголовные дела закроют, потому что дело о разжигании национальной розни практически притянуто за уши, это скомпилированное выступление Бабанова, все это сделано с целью его дискредитации. Это все легко установить. Подозреваю, что это политическое преследование", - сказал Марс Сариев.



По мнению политолога, реагировать на заявления Атамбаева, скорее всего, власть не будет.



"Думаю, власть будет действовать другими методами. Например, сейчас поднимается вопрос реабилитации Текебаева и Чотонова. На что надеется Атамбаев? Вызвать реакцию, чтобы склока произошла, а власть будет игнорировать его выступления. Но в практическом ключе гипотетическое возвращение Бабанова и оправдание Текебаева с Чотоновым создают для Атамбаева очень тяжелую ситуацию", - заключил Марс Сариев.



Напомним, в интервью телеканалу "Апрель" экс-глава государства Алмазбек Атамбаев сказал, что чувствует себя виноватым перед Омурбеком Бабановым. Также он заявил, что для возбуждения уголовных дел в отношении кандидата в президенты не было оснований и их необходимо прекратить.