Кого сажать? Вымогавший взятку $520 тыс замминтранс Жусубалиев оказался личной креатурой президента Жээнбекова

10:09 18.12.2018

Как Жамшитбек мог ничего не знать?



Заместитель министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова Азимкан Жусубалиев был задержан ГКНБ на месте получения взятки в 50 тысяч долларов США, арестован. Министр Жамшитбек Калилов сообщил такое мнение о задержании своего заместителя с взяткой в крупном размере: "В тендере по строительству дороги на территории страны выиграла итальянская компания. Мой заместитель задержан в связи с тендером, проведенным по строительству дороги Эпкин – Беш-Кууганды (от Жумгала до Кочкора). Там председателем тендерной комиссии был Жусубалиев. В ней были представители министерств экономики, финансов, члены общественного наблюдательного совета. Тендер прошел, победителем признана одна итальянская фирма. Мы подписали соглашение. Она провела зимнюю эксплуатацию, готовится к весенней. Об остальном я тоже узнал из интернета".



По информации Азаттыка, согласно материалам специальной службы, заместитель министра взял деньги в качестве взятки от представителей иностранной компании, участвующей в тендере на строящуюся дорогу. Выяснилось, защита интересов иностранной компании в общей сложности была оценена в 520 тысяч долларов. По информации ГКНБ, до этого подозреваемый в преступлении заместитель министра через посредников взял 120 тысяч долларов, а обязанность посредника выполняли его родственники. Он был принят на работу в феврале 2017 года по приказу премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Эта сторона интересна. Вызывает большое сомнение, что заместитель лично сам получил взятку крупного размера. Более всего интересно и удивительно, что министр Жамшитбек Калилов ничего не знает, находится в шоке. В "Белом доме" тоже может оказаться кое-кто.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №45 от 07.12.2018/стр.11