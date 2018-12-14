 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не болтай! За что сидит экс-кыр-премьер Сапаров
10:14 18.12.2018

Двуличие в конфликте по ТЭЦ

Скоро исполнится год с аварии на ТЭЦ. За этот период из-за шумного скандала арестовано много чиновников во главе с: экс-премьер-министрами Жанторо Сатыбалдиевым, Сапаром Исаковым, депутатом Жогорку Кенеша Осмонбеком Артыкбаевым, руководителем Энергохолдинга Айбеком Калиевым. Следствие не завершено до сегодняшнего дня, эти лица "отдыхают" в СИЗО ГКНБ. В то же время активно обсуждается вопрос: Почему не рассматривается ответственность названных напрямую причастными к тому скандальному происшествию лиц? А именно, бывшего министра финансов Ольги Лавровой, бывшего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, руководителя Государственной главархитектуры Бакыта Абдиева, как и Сапар Исаков писавшей хвалебное письмо о TBEA Нурсулуу Ахмедовой, бывшего директора ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу, сегодняшнего директора Андрея Воропаева, тогдашних руководителей соответствующих комитетов Жогорку Кенеша, подписавших документ, разрешающий модернизацию ТЭЦ Кожобека Рыспаева, Каныбека Иманалиева, тогдашнего спикера парламента Асылбека Жээнбекова?

Всплыло на свет нецелевое использование денег около полумиллиона сомов, выделенных конкретно на зимние ремонтные работы на время случившейся аварии на ТЭЦ. В то время премьер-министром был сегодняшний президент Сооронбай Жээнбеков. Он подписал приемку, говоря об окончании работ по модернизации ТЭЦ, принял. Народ хорошо знает, что поэтому Сапар Исаков верещал и был арестован за сказанное "включите и фамилию Жээнбекова в ряд виновников по ТЭЦ", которую исследовали депутаты Жогорку Кенеша. По этой причине большинство недовольно, что по этому конфликту с ТЭЦ власть строит отношение двойных стандартов.

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №46 от 14.12.2018/стр.5

Источник - gezitter.org
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