"Банда ФСБ" в Екатеринбурге убивала таджикских мигрантов для устрашения бизнесменов

10:16 18.12.2018

В ближайший четверг в Уральском окружном военном суде в Екатеринбурге будет зачитан приговор по уголовному делу лейтенанта запаса, экс-сотрудника регионального управления ФСБ по Тюменской области Алексея Короткова, обвиняемого в убийствах (ст. 105 УК РФ), кражах (ст. 158 УК РФ), похищениях людей (ст. 126 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Он в составе "банды ФСБ" участвовал в расправах над 7 мигрантами – гражданами Таджикистана.



Киллеру удалось избежать пожизненного срока

На скамье подсудимых пока лишь один участник ОПГ - бывший лейтенант спецслужб Алексей Коротков. Другие участники банды либо погибли в СИЗО, либо ожидают суда, либо находятся в бегах. Короткова обвиняют в участии или соучастии в семи убийствах и 13 особо тяжких преступлениях.



В ходе прений в суде представители гособвинения, предлагали не назначать подсудимому Короткову самую суровую меру - пожизненное лишение свободы, а осудить его на 24 года лишения свободы и штраф в 500 тыс. руб. По словам прокурора, Алексей Коротков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, то его дело было отправлено в суд первым.



"Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, признал свою вину и дал показания на сообщников. Кроме того, из-за того, что Коротков служил в ФСБ и имел доступ к государственной тайне, ряд материалов о нем находятся под грифами секретности и в публичном процессе их зачитывать нельзя", - сообщили в ходе судебного процесса.



Члены группировки на мигрантах "тренировались" и использовали их убийства для устрашения местных предпринимателей.

По версии следствия, в банду входили лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких, тренер по самбо ФСБ Александр Кобылин, неработающий Сергей Синяков, бывший оперуполномоченный регионального управления МВД Сергей Зозуля и капитан ФСБ Владимир Гилев. Многие из них были арестованы в начале 2017 года после серии убийств мигрантов и таксистов, совершенных в Тюмени. Таксистов члены группировки убивали, чтобы похитить их машины, а на мигрантах "тренировались" и использовали их убийства для устрашения местных предпринимателей.



После того как членов банды задержали, в Тюмень прибыла группа ФСБ из Москвы с целью провести внутреннее расследование. По его результатам была уволена верхушка регионального управления службы в Тюмени, включая руководителя - генерала Вадима Пятилетова, сообщают местные СМИ.



"Банда ФСБ" предлагала бизнесменам "крышу"

По материалам дела, группировка действовала с 2008 по 2016 год, ее лидером был Владимир Гилев, дело в отношении которого было прекращено в связи с его смертью в СИЗО.



По версии следствия, фигуранты решили заняться крышеванием местных бизнесменов. Для этого они сначала запугивали коммерсантов, а потом выходили на них под видом силовиков и предлагали "крышу".



Тысячи таджикских мигрантов работают в России таксистами

Тысячи таджикских мигрантов работают в России таксистами

Органами предварительного следствия экс-офицер ФСБ Коротков обвиняется в том, что в 2008–2016 годах в составе организованной группы совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - кража на сумму не менее 13 тыс. рублей, разбойное нападение и захват 2,7 млн рублей, угон машины и убийство гражданина Клованича, хищение путем злоупотребления доверием 600 тыс. рублей у гражданина Салмуродова.



Сообщается, что он с целью сокрытия другого преступления участвовал в умышленном убийстве гражданин Таджикистана Касирова, Халмирзаева и Холмуродова. У всех этих мигрантов, которые работали таксистами, были угнаны машины.



Короткову инкриминируется также хулиганство с применением оружия в СНТ "Плодовое" в Тюмени, а также умышленное убийство двух граждан Таджикистана - Тахирова и Сайфутдинова - с целью облегчить совершение преступления.



Приговор киллеру из ФСБ будет зачитан 20 декабря.