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Блокаду сменило приятное окружение. Катар выходит из международной изоляции
10:21 18.12.2018

Блокаду сменило приятное окружение
Катар выходит из международной изоляции

В столице Катара Дохе прошла 18-я международная конференция по проблемам безопасности и развития - крупнейший региональный форум, в котором приняли участие ведущие политики, дипломаты и эксперты, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Форум, проводившийся через полтора года после установления экономической блокады Катара со стороны четырех государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, стал важным шагом на пути выхода Катара из международной изоляции. Его партнерами по новому региональному альянсу становятся Иран и Турция. С подробностями из Дохи - корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.

Конференция была приурочена к Национальному дню Катара - 140-летию создания государства. По случаю юбилея гостей форума, прибывших в столицу Катара в минувшие выходные, встречали национальные флаги и праздничная иллюминация. "У нас всегда отмечают Национальный день с размахом, но в этот раз происходит что-то особенное",- пояснял "Ъ" один из жителей Дохи.

Фактически в этом году праздник стал двойным - через 18 месяцев после введения экономической блокады Дохи, инициированной Саудовской Аравией, местные жители с гордостью говорят о том, что Катар не поддался давлению извне и вышел из изоляции, подтверждением чего и стала конференция этого года.

Эксперты, с которыми пообщался в Дохе корреспондент "Ъ", подтверждают: первый шок от блокады удалось преодолеть, страна взяла курс на диверсификацию внешних связей, импортозамещение, создание более благоприятных условий для бизнеса. В результате, как рассказал на прошлой неделе глава Центробанка Катара Абдалла бен Сауд Аль Тани, в первой половине этого года реальный ВВП страны вырос на 2,5% по сравнению с показателем в 1,6% в 2017 году. Он также добавил, что "за первую половину этого года удалось достигнуть профицита бюджета в размере 7,1 млрд катарских риалов" (около $2 млрд), хотя в прошлом году был зафиксирован дефицит в размере 35 млрд риалов ($9,6 млрд).

Блокада заставила страну пересмотреть все свои принципы, мы отказались от региональной привязки в политике и экономике",- сообщил "Ъ" исследователь в Институте нового экономического мышления при Кембриджском университете доктор Халид аль-Хатыр.

Он напомнил, что если раньше катарский импорт и экспорт в основном шли через сухопутную границу с Саудовской Аравией и морскую с ОАЭ, то теперь Доха старается ни от кого не зависеть в выстраивании внешних связей. "Мы выстраиваем новые отношения со странами за пределами региона, в частности, инвестируем и в Россию, и в США. Через экспорт газа мы строим не только новую экономическую стратегию, но и новую стратегию влияния. Например, экспортируем сжиженный природный газ в Японию, Китай, Южную Корею, Великобританию. Если мы прекратим поставки, это приведет к энергетическому кризису в этих странах, повлияет на рост их экономики",- считает эксперт.

При этом эксперт выразил мнение, что Катар, вышедший в начале декабря из ОПЕК, не покинет Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и другие региональные структуры, пока пребывание там остается выгодным. "Катар будет играть роль в региональной и ближневосточной политике, в том числе в качестве посредника в разрешении конфликтов",- добавил господин аль-Хатыр.

Напомним, что в июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в терроризме и излишней близости с Ираном - главным геополитическим соперником государств Персидского залива. За этим последовали введенные соседями Катара санкции и транспортная блокада эмирата.

Между тем открывший форум в Дохе эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обратил внимание собравшихся на то, что девизом форума этого года стали три слова: "Диалог, дипломатия, разнообразие". "Вы еще не раз их здесь услышите",- многозначительно пообещал Тамим бен Хамад Аль Тани.

По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, возобновлению диалога Эр-Рияда и Дохи во многом препятствует личное соперничество между эмиром Катара и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. "Наша позиция относительно урегулирования кризиса осталась неизменной. Необходимо искать выход из ситуации посредством диалога при взаимном уважении, невмешательстве во внутренние дела и соблюдении суверенитета, а также принципов добрососедства",- заявил на форуме эмир Катара. Впрочем, буквально за несколько дней до этого он же проигнорировал приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В целом в своей внешней политике Катар пытается выступать противоположностью Садовской Аравии или по меньшей мере ни в чем ей не уступать.

Так, если Эр-Рияд ассоциируется с войной в Йемене, то Доха выделяет деньги на предоставление убежища беженцам из этой страны. Саудовская Аравия открывает антитеррористический центр для профилактики террора, а Катар создает собственный центр для помощи жертвам терактов и выделяет $500 млн на программы ООН. Не случайно подписывать соглашение с Дохой в Катар прилетел лично генсек ООН Антониу Гутерриш.

На фоне неурегулированных отношений с ближайшими соседями одной из главных тем конференции в Дохе стал вопрос о создании нового регионального альянса, о котором говорили не только представители высшего катарского руководства. Новыми союзниками Катара становятся Турция и Иран. Весьма символично, что выступивший на форуме в Дохе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал столицу Катара "своим вторым домом". Эксперты и гости форума также обратили внимание на оказанный здесь особо теплый прием иранской делегации. Об этом, в частности, свидетельствовало отсутствие в залах форума представителей сирийской оппозиции, которая использует подобные мероприятия для критики Тегерана.

Претензии по поводу действий в Сирии на этот раз звучали в адрес не Ирана, а России. Впрочем, критика была не столь острой, какой могла бы быть. "Мы ожидали худшего",- признались "Ъ" российские участники дискуссии, посвященной роли Москвы на Ближнем Востоке.

Марианна Беленькая

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545117660
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