 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов
10:22 18.12.2018

Китай закрепился над облаками
КНР остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов

Международный Совет по высотным зданиям и городской среде опубликовал доклад по итогам 2018 года. Во всем мире за год построено 143 здания выше 200 м, всего на четыре меньше, чем за рекордный 2017 год. Однако по числу "супервысотных зданий" (выше 300 м) 2018-й поставил абсолютный рекорд - введено 18 таких небоскребов. Больше половины всех высоток возвели в Китае. Россия в докладе не упоминается.

В общей сложности во всем мире теперь действуют 1478 зданий выше 200 м. Это на 141% больше, чем в 2010 году. Совокупная высота построенных в 2018 году зданий составила 35 246 м. Это немногим меньше показателя 2017 года (35 849 м).

Самым высоким построенным в нынешнем году зданием стала 528-метровая башня Citic в Пекине. Китай уже четвертый год подряд удерживает лидерство по самым высоким новостройкам.

Средняя высота построенных в 2018 году небоскребов равняется 247 м. Это больше, чем в 2017 году (244 м).

Общее число супервысотных зданий составляет уже 144. Это на 90% больше, чем пять лет назад. "Учитывая темпы урбанизации в мире, в среднем каждую неделю приходится строить эквивалент нового города для 1 млн человек,- отмечает глава Совета по высотным зданиям и городской среде Энтони Вуд.- Поэтому неудивительно, что темпы высотного строительства сохраняются".

Лидером по строительству небоскребов уже не первый год является азиатский регион. В 2018 году там было построено 109 небоскребов - 76% от общего числа. Лидером в Азии и во всем мире остается Китай: в нынешнем году там возведено 88 небоскребов. Это 62% небоскребов, построенных за год в мире. Для Китая этот год стал рекордным по строительству высоток. Прежний рекорд был установлен в 2016 году с 86 зданиями.

На втором месте в мире по году находятся США, там построено 13 небоскребов. На третьем месте - ОАЭ с 10 высотками.

Среди городов третий год подряд мировым лидером по вводу высотных зданий остается китайский Шэньчжэнь с населением в 12,5 млн человек (23 млн с учетом агломерации). Там было построено 14 высотных зданий. Второе и третье место поделили два других китайских города - Пекин и Шэньян (ранее известный как Мукден) - по 8 небоскребов.

Хотя Северная Америка продолжает заметно отставать от Азии, здесь было построено наибольшее за последние годы число небоскребов - 16. Это на одно здание больше, чем в прошлом году. Помимо 13 американских высотных зданий в докладе отмечаются два канадских небоскреба и один мексиканский. Нью-Йорк с 8 высотками остается американским лидером по строительству таких зданий.

Два высотных здания было построено в текущем году в Южной Америке: BD Bacata (260 м) в колумбийской Боготе и Alvear в аргентинском Буэнос-Айресе (235 м).

В европейском регионе в нынешнем году завершено строительство лишь одного небоскреба - Nurol Life в Стамбуле (220 м). Годом ранее в регионе возвели четыре небоскреба, также в Турции.

Самые высокие здания в мире

Высочайшим зданием мира является небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае, открытый 4 сентября 2010 года (строительство началось в 2004 году). Его высота - 828 м. На 163 этажах располагаются рестораны, отель и офисы. Имеет 58 лифтов, разгоняющихся до 10 м/с, 304 гостиничных номера, 900 квартир и 2,9 тыс. парковочных мест. Здание обеспечивает себя электроэнергией благодаря солнечным батареям и 61-метровой турбине, вращаемой ветром

Евгений Хвостик

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545117720
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