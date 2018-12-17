В Каракалпакии на афере с перцем украли $ 360 тысяч

10:26 18.12.2018

В УЗБЕКИСТАНЕ НА АФЕРЕ С ПЕРЦЕМ УКРАЛИ $ 360 000

В Каракалпакии украли более трех миллиардов сумов (примерно 360 тысяч долларов), сообщает Генпрокуратура Узбекистана.



Местная фирма "D.D" обещала поставить саженцы острого перца 431 фермерскому хозяйству. Те, однако, их так и не дождались.



Выращивать острый перец в Узбекистане предложил Шавкат Мирзиеев. 27 января 2018 года на этот счет было специальное постановление Кабмина страны.