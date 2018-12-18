Внешняя политика Трампа ускоряет уход от доллара как мировой резервной валюты, - В.Прохватилов

10:33 18.12.2018

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.12.2018



На смену нефтедоллару может прийти нефтеюань



Уходящий 2018 год войдет в историю, помимо прочего, и тем, что стал первым годом реальной дедолларизации в мировом масштабе. И основной вклад в это дело внесла Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE), которая девять месяцев назад, 26 марта, запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях. В первый же день в Шанхае было заключено 18 000 сделок, а оборот превысил $ 2,7 млрд. Торги проводил швейцарский холдинг Glencore, один из крупнейших нефтяных трейдеров в мире, входящий в число ведущих действующих лиц на российском сырьевом рынке.



Показательна динамика торгов на Шанхайской энергетической бирже в последующие месяцы. Если в конце марта объем торгов нефтяными фьючерсами составлял 20-30 тыс. лотов по 1 тыс. баррелей, то в начале мая – 240-250 тыс., в июле – 2,6-2, 8 млн лотов (14,4 % мирового рынка), а в конце октября – 3,1 млн (16 %), что в 49 раз больше аналогичного показателя Дубайской товарной биржи.



За девять месяцев Шанхайская биржа вошла в число ведущих нефтяных бирж, заняв третье место после Нью-Йоркской и Лондонской. Изначально Шанхайская энергетическая биржа ориентировалась не на спекулятивные расчетные, а на поставочные фьючерсы. По такому контракту инвестор покупает не товар, а обязательство купить товар в определенную контрактом дату.



Поставки физической нефти на китайский рынок в соответствии с фьючерсными контрактами, заключенными на Шанхайской международной энергетической бирже, начались в сентябре. Нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям Китая поставочные фьючерсы дают гарантированное обеспечение предприятий необходимым сырьем и хеджирование рисков. Шанхайская энергетическая биржа сумела стать такой международной площадкой, где китайские и зарубежные участники рынка совершают сделки без оглядки на американский доллар. Доверие к INE высоко, котировки фьючерса Shanghai crude (сырой нефти) стали ценовым ориентиром (benchmark) для расчетов при поставках других сортов нефти. Это ведет к укреплению юаня и в заметной степени сужает сферу господства доллара, приближая то время, когда на смену нефтедоллару может прийти нефтеюань.



За торгами в Шанхае внимательно следят нефтяные компании, трейдеры и финансовые структуры Сингапура, Великобритании, США. Многие из них уже активно торгуют на INE. Если в первые два месяца после начала торгов иностранные участники заключали не более 5 процентов от общего числа фьючерсных контрактов, то сейчас их доля увеличилась до 15 процентов.



Сегодня Китай платит за нефть валютой, которую он эмитирует сам. Раньше такое могли себе позволить только США.



А в октябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его предложения по дедолларизации российской экономики в целом поддержал президент России Владимир Путин. Костин уточнил, что о полном отказе от доллара речь не идет. "Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное", – сказал он. Вопрос о дедолларизации российской экономики все шире обсуждается в связи с американскими санкциями, усиление которых потенциально может привести к запрету на расчеты в долларах.



Внешняя политика администрации Трампа, отмечает американский аналитик и публицист, двукратный номинант Пулитцеровской премии Джон Джетер, ускоряет тенденцию ухода от доллара как мировой резервной валюты: "В январе президент Дональд Трамп в своем "Твиттере" подверг сомнению приверженность Пакистана к борьбе с терроризмом. Двадцать четыре часа спустя Центральный банк Пакистана объявил, что больше не будет использовать доллар США в международных сделках и вместо этого перейдет на китайский юань. Четыре месяца спустя в ответ на выход администрации Трампа из ядерной сделки с Ираном Евросоюз объявил, что он будет использовать свою собственную валюту, евро, для оплаты иранской сырой нефти. Ранее Москва и Пекин объявили о намерении использовать свои собственные национальные валюты в двусторонней торговле…"



Когда состоялась инаугурация Трампа (январь 2017 года), доллар использовался почти в 90 процентах от всех международных транзакций. Два года спустя эта цифра снизилась до двух третей, пишет Джон Джетер со ссылкой на данные аналитиков International Finance Solutions Associates. Мир идет в направлении дедолларизации, и главные выгоды от этого достаются прежде всего Китаю, считает Джетер. Такого же мнения придерживается Кей Ван Петерсен, эксперт по глобальной макростратегии сингапурского отделения Saxo Capital Markets, заявивший журналистам, что "непредвиденные последствия борьбы США на нескольких фронтах привели к тому, что миру нужна альтернатива доллару США… Торговая война приведет к удвоению усилий по структурному усилению юаня".



Экспансию китайских банков на мировом рынке золота также можно рассматривать как повышение международного статуса юаня. "Укрепление позиций Шанхайской золотой биржи, – пишет на сайте Фонда стратегической культуры известный российский экономист, профессор Валентин Катасонов, – еще одно из направлений невидимой борьбы Пекина против доллара США".



В любом случае эволюция мировых финансов в значительной степени связана с динамикой международного баланса сил. Говорят, что американский доллар обеспечен военной мощью 12 ударных авианосных групп. Так что дедолларизация – небыстрый и очень непростой процесс. Успехи Китая в расширении международного влияния юаня обусловлены внимательным учетом потребностей реального сектора китайской экономики; без этого укрепление международного авторитета национальной валюты не имеет перспектив.



Альтернатива долларовой экономике, безусловно, есть. Тем более что за исключением нескольких кратких периодов после Второй мировой войны вклад Америки в мировое хозяйство снижается. Если в 1960 году на валовой внутренний продукт США (ВВП) приходилось 40% мирового ВВП, то в 2014 году эта доля сократилась в два раза. США уступает лидирующие позиции как по абсолютным величинам, так и по темпам роста. Развитие этой тенденции будет медленно, но верно вести к снижению доли глобального долларового оборота.