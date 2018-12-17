Шикарный "Заркайнар" Гульнары Каримовой уйдет с молотка

20:17 18.12.2018

Выставочный комплекс "Заркайнар" в Ташкенте стоимостью $10,5 млн. выставлен на продажу, сообщает e-auksion.uz.



В переводе на узбекские сумы - это 87,9 млрд. сумов. Сегодня галерея на балансе "Узбекнефтегаза".



"Заркайнар" был построен в 2005 году, состоит из трех этажей и 100 комнат.



Прежде он был собственностью "Фонда Форум", которым заправляла Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента страны.



Тут она проводила свои "Недели моды", различные выставки.



После ее ареста и суда, здание было конфисковано.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 января, сумма задатка составляет 4,3 млрд. сумов, торги пройдут 25 января 2019 года.



Если покупатель не найдется, то его предложат местным бизнесменам в рассрочку.



Вполне может использоваться для очередного торгово-развлекательного центра.