Кыргызский и узбекский премьеры встретились в Оше. Крепят приграничную торговлю

21:28 18.12.2018

"Укрепление межрегиональных связей с сопредельными странами является одним из приоритетных направлений во внешней политике Кыргызской Республики. Достигнутые на высшем уровне доверительные отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном способствуют развитию взаимодействия по всем направлениям", - заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая в ходе второго заседания Совета глав приграничных областей Кыргызской Республики и Республики Узбекистан в г. Ош.



Как сообщает пресс-служба правительства, Абылгазиев отметил, что благодаря взаимному проявлению твердой политической воли глав двух государств, кыргызско-узбекские отношения за последние годы вышли на новый качественный уровень.



"Проведение первого заседания Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в марте текущего года в Фергане и бизнес-встреча деловых кругов приграничных областей придали новый импульс развитию и укреплению отношений между нашими странами и народами. Достигнутые договоренности по итогам взаимных визитов, встреч на высшем уровне, состоявшиеся за последние годы требуют постоянного мониторинга с нашей стороны с целью их планомерной реализации, а также тесного взаимодействия ответственных министерств и ведомств двух государств", - подчеркнул М. Абылгазиев.



Он с удовлетворением отметил положительную динамику в укреплении межрегиональных связей между приграничными регионами и особо подчеркнул, что благодаря активному взаимодействию между главами областей и районов, многие насущные вопросы хозяйственного характера оперативно решаются на местном уровне.



Глава правительства добавил, что Совет глав приграничных областей стал эффективным механизмом по укреплению межрегиональных связей и поддержанию дружественных отношений в приграничных районах двух стран.



Вместе с этим, он сказал о положительной динамике в торговле между странами, где приграничные области играют чрезвычайно важную роль.



"Товарооборот между странами за 9 месяцев текущего года составил свыше 250 млн долларов, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако главами наших государств поставлена задача нарастить товарооборот до 500 млн долларов США. В этой связи считаю крайне важным активизировать данную работу", - подчеркнул М. Абылгазиев.



Премьер-министр выразил уверенность в том, что активная поддержка приграничных предпринимателей послужит укреплению и расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений с соседними областями.



"Сфера автомобильного и железнодорожного транспорта является важной составляющей в системе кыргызско-узбекских связей, которые сможет объединить не только наши страны, но и весь регион. По нашему мнению, государствам региона необходимо активнее выстраивать механизмы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и культурно-гуманитарной областях. В данном контексте с целью создания благоприятных условий, мы предлагаем узбекским коллегам отменить платы для грузоперевозчиков. Это безусловно способствует увеличению количества взаимных грузоперевозок и увеличению товарооборота между нашими странами", - сказал премьер-министр.



Также М. Абылгазиев выразил благодарность узбекской стороне за проведение на высоком уровне в Узбекистане мероприятий, приуроченных к 90-летию великого писателя Чынгыза Айтматова.



Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с удовлетворением отметил, что регулярные мероприятия на высоком уровне за последний период позволили двум странам достигнуть исторически значимых результатов и договоренностей.



Он подтвердил приверженность к всемерному развитию взаимодействия и взаимовыгодного партнерства с Кыргызстаном.



"Результаты переговоров в узком составе показали, что при обоюдном желании не может быть вопросов по которым мы бы не могли найти взаимоприемлемого решения", - подчеркнул А. Арипов.



В ходе заседания выступили полномочные представители правительства Кыргызской Республики в Жалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях, министр экономики Олег Панкратов, представившие информацию об инвестиционных возможностях каждой области, и рассказав о торгово-экономических возможностях регионов.



Также с речью от узбекской стороны выступили хокимы Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, министр внешней торговли, которые представили информацию о достижениях и торгово-экономических возможностях областей.



В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации ряда соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углубления культурно-гуманитарных связей, улучшения условий пересечения участков государственной границы и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.