 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикско-китайское СП продолжает реконструкцию Сарбандской ГЭС
22:00 18.12.2018

Совместное таджикско-китайское предприятие "Синохайдро-Хайдрочайна" продолжает реконструкцию Сарбандской ГЭС, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.

"Монтаж статора генератора шестого агрегата Сарбандской гидроэлектростанции специалисты китайской компании планируют завершить 20 декабря текущего года", - сообщают СМИ.
Между тем, работы по реконструкции гидроагрегата №6 продолжатся еще почти год.

"Мы планируем сдать в эксплуатацию данный агрегат 30 ноября 2019 года. До реконструкции мощность гидроагрегата составляла 45 МВт, после реконструкции этот показатель достигнет 50 МВт", – сообщил "Авесте" главный инженер компании "Синохайдро-Хайдрочайна" Чиев Чонгхуа.
Инженер отметил, что в реализации данного проекта задействованы китайские специалисты.

"Чтобы работы шли согласно графику мы организовали в Китае учебные курсы для 20 таджикских специалистов, которые работают в проекте. Также обучающие курсы организованы здесь, на месте", – отметил Ч. Чонгхуа.
По его словам, до 2022 года должны быть реконструированы пять из шести агрегатов Сарбандской гидроэлектростанции. После реконструкции мощность ГЭС достигнет 270 МВт, вместо 240 МВт нынешних.

Пуск первого модернизированного агрегата №5 Сарбандской (Головной) гидроэлектростанции на реке Вахш состоялся 7 ноября текущего года, после реконструкции его мощность увеличилась на 24 МВт – с 25 МВт до 49МВт.
Напомним, что реконструкция Сарбандской ГЭС началась в ноябре 2016 года. Позже в проект модернизации ГЭС были внесены изменения, согласно которым вместо трех будут модернизированы пять гидроагрегатов.
Заменой агрегатов ГЭС занимается совместное предприятие "Синохайдро-Хайдрочайна". 14 июня этого года соответствующий контракт был подписан между указанной совместной китайской компанией и ОАХК "Барки точик".
Проект реабилитации Головной ГЭС, мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн. Ранее планировалось, что будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты станции. Также в рамках модернизации планировался капитальный ремонт третьего и шестого гидроагрегатов.

Источник - tajikta.tj
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