Главный правосек Львова и экс-комендант палаточного городка УкрМайдана Коцурюба найден с перерезанным горлом

22:07 18.12.2018

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ "ПРАВОСЕК"* ЛЬВОВА НАЙДЕН С ПЕРЕРЕЗАННЫМ ГОРЛОМ

Возмездие рано или поздно приходит ко всем неонацистам и предателям



16 декабря в городе Червоноград Львовской области был найден мужчина с перерезанным горлом. От полученных ран он скончался в больнице. По сообщению очевидца, который вызвал полицию, он пытался покончить жизнь самоубийством.



О личности погибшего не сообщалось, но позже Нацполиция подтвердила украинскому сайту ZAXID.NET, что это был 53-летний Игорь Коцурюба. Он известен как первый руководитель Лвовского областного отделения запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор" (организация запрещена в РФ).



В центральной городской больнице Червонограда информацию подтвердили. По их словам, рана была несовместимой с жизнью. Знакомые нациста считают, что его убили. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", но так делается всегда в подобных случаях. Если версия о самоубийстве подтверждается, дело закрывают.



Коцюруба принимал активное участие в "евромайдане". Он был комендантом палаточного городка, позже руководил Львовским отделением "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и радикальным формированием "Афганская сотня".



Как ветеран афганской войны он был заместителем председателя Украинской ветеранской организации, а также членом Народного совета Украины. Он "прославился" еще в 1993 году, когда на митинге у Верховной Рады в Киеве заявил, что давно мечтает "устроить варфоломеевскую ночь во Львове для русских".



"Правый сектор"* - организация, запрещенная в России