В России упростили получение гражданства. Особые полномочия получил Путин

22:36 18.12.2018

В России упростили получение гражданства

Особые полномочия получил президент Российской Федерации Владимир Путин.



Во вторник Госдума России приняла в третьем чтении закон об упрощении получении гражданства, президент Владимир Путин получает особые полномочия в этом вопросе, сообщает РИА Новости.



В упрощенном порядке получить российские паспорта смогут в первую очередь соотечественники, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, там, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.



Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

Также закон предусматривает особые льготы для участников государственной программы переселения.



Как заявил журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в первую очередь поправки позволят поддержать соотечественников на Украине.



Ранее стали известны результаты исследования американских социологов, согласно которому каждый седьмой житель СНГ хочет мигрировать. Самая неблагополучная в этом смысле страна – Армения.