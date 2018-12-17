Великая китайско-американская дружба: первый "Боинг", собранный в КНР

00:41 19.12.2018

Война войной, а полеты по расписанию



На этой неделе на заводе корпорации "Боинг" - нет, не в Сиэтле, а в китайском Чжоушане в провинции Чжэцзян - произошло знаменательное событие. Новый, только что собранный 737 MAX в цветах "Эр Чайна" был передан заказчику.



Этот борт стал первым самолетом корпорации "Боинг" за всю ее историю, собранным за пределами национальной территории США.



Если совсем точно - пока что еще "дособранным", причем с очень небольшим объемом окончательных работ на предприятии в китайском Чжоушане. Примерно так же, как вначале в России "дособирали" автомобили германского автопрома, - и примерно с теми же целями.



Авиагигант из США рассчитывает таким образом сделать свои самолеты "как бы немного китайскими", что в период работы в Белом доме администрации Барака Обамы, когда проект завода в Чжоушане начинался, было просто дополнительным бонусом - но теперь, в жуткую стужу холодных торговых войн, развязанных администрацией Трампа, может оказаться решающим фактором.



Китай рассчитывает поднатаскать собственные кадры в гражданском авиастроении во всей вертикали производства - от высшего менеджмента до сборщиков. Первый китайский C919, самолет, позиционируемый как прямой аналог "737 MAX и Airbus A320neo, совершил первый испытательный полет всего около года назад, 5 мая 2017-го. Сертификация машины должна завершиться в 2020 году, а поставки заказчикам - начаться годом позже. Но к этому моменту нужна не только сертифицированная машина, но и вся цепочка массового авиационного производства - уже сейчас "горячих" заказов на C919 примерно на тысячу бортов.



Свои первые десять самолетов "Боинг" продал в Китае еще в 1972 году, после того как президент Ричард Никсон прибыл в Пекин на борту президентского "Боинг 707".



"Это действительно волнующий момент в нашей истории - иметь здесь нечто подобное", - заявил журналистам Джон Брюнс, президент "Боинг Чайна", китайского подразделения авиастроительной корпорации из Сиэтла. "Это[производство] демонстрирует нашу устойчивую приверженность китайскому рынку", - добавил он о предприятии в Чжоушане и его перспективах.



Сегодня примерно один из каждых четырех самолетов, выпускаемых "Боинг", направляется в Китай. Одновременно авиакомпании Поднебесной являются крупнейшими в мире покупателями 737-х, центрального источника прибыли авиапроизводителя. Ожидается, что Китаю потребуется около 7?700 коммерческих самолетов в течение следующих двух десятилетий, чтобы покрыть все нарастающие объемы внутренних перевозок. Что, в свою очередь, означает потенциальные продажи в размере $1,2 триллиона.



Только от этой цифры захватывает дух, но "Боинг" к тому же прогнозирует, что спрос на услуги (от технического обслуживания бортов до обучения пилотов) сформирует дополнительно рынок в $1,5 триллиона.



И американцы не хотят его упускать из-за какого-то там Трампа. Ведь Трампы приходят и уходят, а "Боинг"… "Боинг" и есть Америка. Как "Форд", "Дженерал Моторс" или теперь вот "Эппл". Но времена меняются - и просто прийти в Китай со своим товаром, в коробке, перевязанной ленточкой, уже невозможно - нужно, чтобы этот товар был китайским. Сперва - хотя бы немного китайским.



При выходе завода в Чжоушане на расчетную мощность "Боинг" планирует выводить по 100 своих самолетов 737 Max каждый год за ворота предприятия. При этом предприятие изначально - совместная собственность американского авиагиганта и китайской государственной авиастроительной корпорации КОМАК, что подразумевает постепенное расширение локализации производства, программу подготовки управленческого менеджмента и технических специалистов - не только для этого предприятия, но и для других авиастроительных заводов КОМАК.



Одновременно американцы решают таким образом не только задачи закрепления на китайском рынке. Сегодня "737"-е - напомним, главный источник доходов авиастроительного гиганта - строятся только на одной площадке в Рентоне, штат Вашингтон. В результате очередь на поставку растянулась на 57 месяцев с момента заказа по состоянию на январь 2019 года.



При этом у главного конкурента американцев - французского "Эрбас" - есть для конкурирующего семейства самолетов A320 четыре завода, разбросанных по всему земному шару, в том числе один в Китае. "Эрбас" собирает свои A320 в Китае на предприятии в Тяньцзине около десяти лет, и недавно концерн расширил производство, включив в него центр комплектации и достройки широкофюзеляжных самолетов A330.



Локализация производства в Китае - довольно существенный фактор выбора в условиях, когда мир все больше перегораживается возникающими по какой-то политической прихоти торговыми барьерами, будь то антироссийские санкции или торговая война Пекина и Вашингтона. И французы, имея этот фактор в своем активе, стали его активно использовать. Совсем недавно авиакомпания "Сямынь Эрлайнз", контрольный пакет акций которой принадлежит государственной "Чайна Саузерн Эрлайнз", более 30 лет бывшая эксклюзивным оператором самолетов "Боинг", начала переговоры с "Эрбас" на поставки A320.



Французы вообще вели себя последнее десятилетие в Китае грамотней американских конкурентов - в январе этого года главой китайского подразделения "Эрбас" стал Георг Ху, опытный и при этом молодой и прогрессивный аппаратчик из госорганов, с добротной партийной карьерой в начале пути и блестящим пониманием механизмов смазывания бюрократии Поднебесной.



Более осторожный подход "Боинг" к передаче технологий в Китай отражает общую производственную стратегию авиагиганта, основанную на его традиционном промышленном центре в Сиэтле. Но пришла пора меняться, и в штаб-квартире в Сиэтле это поняли задолго до прихода в Белый дом новой администрации.



Сегодня "Боинг" все еще занимает лидирующие позиции по продажам среднемагистральных машин в Китае, но этот разрыв сокращается, и еще больше лидерская позиция американцев потребует новых инструментов удержания через два года, с приходом китайского C919. По данным аналитического центра авиации КАПА, по состоянию на август этого в Китае эксплуатировались 1670 самолетов "Боинг", за ним следует "Эрбас" с 1598 самолетами.



А поскольку Китай, как ожидается, станет ключевым рынком для проектируемого "Боинг" нового лайнера среднего класса - "проекта 797" -уже сейчас объявлено, что производство в Чжоушане будет расширено сверх сегодняшнего объема в 100 самолетов.



Александр Шпунт