Наступление Турции в Сирии пока идет только в информационной сфере

00:45 19.12.2018

Президент Турции уверен, что его американский коллега положительно реагирует на возможность турецкой операции к востоку от реки Евфрат



Вопрос начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии против Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные формирования, стоит на повестке дня уже не первый день. Самое серьезное заявление по данному поводу президент Турции Реджеп Эрдоган сделал еще 12 декабря, сказав, что военные действия начнутся через несколько дней.



Однако свое негативное отношение к данной военной операции сразу высказали США. Сначала в виде заявления официального представителя Пентагона, а затем американские военные отдельно передали сообщение всем протурецким исламистским группировкам, которые должны были действовать вместе с турецкой армией.



Позиция США заключается в том, что Сирийские демократические силы "сильно переплетены" с американскими военными и военнослужащими других стран международной коалиции, и атака на СДС будет рассматриваться как атака на силы коалиции и на США. Все это может привести к прямому военному столкновению. Протурецких оппозиционеров, кроме этого, припугнули прекращением отношений с Соединенными Штатами.



17 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган сделал новое заявление: "Мы можем начать [операцию] в Сирии в любой момент. Наша славная армия завершила подготовительные мероприятия". Он добавил, что в ходе операции никто из американских военнослужащих не пострадает.



Реджеп Эрдоган также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп положительно реагирует на возможность турецкой операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Это важный момент данного заявления.



По мнению военных экспертов, не все так однозначно. Проводить данную операцию, не наладив прямое взаимодействие с американскими военными, для Турции очень рискованно. Будет ли Пентагон бездействовать, и будет ли он учитывать мнение президента США?



Кроме того, Дональд Трамп часто меняет свое мнение. И какова будет его реакция на начало Турцией военной операции, возможно, он сам еще не знает.