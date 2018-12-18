 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Красноречивое молчание Си Цзиньпина. Китай вступает в эпоху жесткой борьбы за свое место под солнцем, - С.Цыплаков
07:34 19.12.2018

Об авторе: Сергей Сергеевич Цыплаков – кандидат экономических наук.
18.12.2018

18 декабря исполнилось 40 лет с начала политики реформ и открытости в Китае. Памятная дата была ознаменована торжественным заседанием во Дворце народных собраний. В нем приняли участие Си Цзиньпин и все высшее руководство. "Важная речь", с которой выступил Си, по его обыкновению была обильно украшена цитированием древней китайской классики.

Однако форма явно довлела над содержанием. Китайский лидер сумел вообще не сказать чего-либо принципиально нового. Он ограничился похвалами всем своим предшественникам от Мао Цзэдуна до Ху Цзиньтао, а также повторил известные установки о "едином централизованном руководстве", о том, что "партия руководит всем", подчеркнув, что это является "главным преимуществом системы социализма с китайской спецификой". Вновь было акцентировано внимание на необходимости продолжения борьбы с коррупцией. Тема торговой войны с США, которая волнует здесь многих, была обойдена полным молчанием. Ни слова не было сказано о каких-либо новых инициативах по дальнейшему продвижению и углублению реформ и открытости. Ожидания, что 40-летие политики реформ станет хорошим поводом заявить о дальнейших направлениях продвижения реформ и открытости Китая, явно не оправдались.

Между тем в нынешнем году Китай столкнулся с новым и грозным для себя вызовом – "глубокими изменениями внешних условий", которые повлекли за собой "крупномасштабное нарастание негативных факторов". Никогда за последние 40 лет Китай не подвергался столь сильному иностранному прессингу. Хорошо известно, что начиная с 70-х годов прошлого века, еще при жизни Мао Цзэдуна, Китай весьма прагматично взял курс на сближение с Западом в холодной войне между ним и Советским Союзом. Этой линии, причем весьма активно, он продолжал следовать и в первые годы политики реформ и открытости. США и их союзники отвечали на нее, что называется, взаимностью. Конечно, у них были свои интересы и расчеты, связанные не в последнюю очередь с надеждами на то, что расширение контактов и связей с Китаем, поддержка проводимых китайским руководством рыночных преобразований приведут в конечном счете к трансформации китайского общества и государства по западным образцам. Китаю была оказана Западом существенная помощь инвестициями, управленческим опытом, технологиями. Она, безусловно, – и это признается самими китайцами – стала одним из важных условий, обеспечивших успех реформ, существенное продвижение Китая по пути модернизации. Даже силовое подавление студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь, которое поставило крест на надеждах на быструю либерализацию политической системы, по сути, не так уж и сильно изменило в целом благожелательное отношение Запада к Китаю.

После распада Советского Союза и окончания холодной войны акцент в отношениях Китая с Западом и прежде всего с США начал все более смещаться в сферу экономики. Для международных корпораций Китай стал Клондайком, дававшим многомиллиардные прибыли. Тесные экономические связи с США, ЕС, Японией стабилизировали отношения в политической области. В целом можно сказать, что в отношениях Китая с Западом были и элементы сотрудничества, и элементы соперничества, но первые из них явно превалировали. Так продолжалось довольно долго.

Однако по мере роста экономической и военной мощи Китая, усиления его глобальных амбиций отношение к нему стало постепенно меняться. Его все чаще стали воспринимать не как партнера, а как соперника, стремительно рвущегося к мировому лидерству. Определенные поводы для роста такого рода настроений давали и некоторые действия самого Китая – как за рубежом, так и внутри страны, особенно в последние несколько лет. Среди них можно назвать повышенную активность в регионе Южно-Китайского моря, поддержанную Пекином, по сути, политическую кампанию выхода китайских предприятий, в первую очередь государственных, за рубеж для приобретения высокотехнологичных активов, месторождений полезных ископаемых, стратегически крупных объектов инфраструктуры в различных регионах мира. Отторжение вызывали и некоторые важные аспекты внутренней экономической политики Китая. В основном это относится к попыткам осуществить форсированный прорыв в области высоких технологий и инноваций не через механизмы рынка, а путем прямой государственной поддержки в виде льгот и субсидий, львиная доля которых достается государственным предприятиям. В то же время доступ иностранного капитала в перспективные сегменты рынка затруднен, а частные китайские предприятия зачастую ограничены в привлечении финансирования. Наконец, усиление авторитарных тенденций в китайской политической жизни, похоже, окончательно похоронило всякие надежды на либерализацию существующей политической системы.

В этих условиях возникновение конфликта между Китаем и США, а значит, и Западом в целом, стало вопросом времени – количественные изменения перешли в качественные. На заседании Политбюро ЦК КПК 13 декабря отмечалось, что "изменение внешних условий необходимо рассматривать диалектически". По-видимому, данную туманную констатацию следует понимать так, что обострение противоречий Китая и США объективно и закономерно на фазе подъема Китая и его невозможно избежать или предотвратить. Остается только терпеть и бороться.

Противостояние Китая и США принимает все более затяжной характер. Достигнутое на встрече в Буэнос-Айресе хрупкое перемирие в торговой войне, как показали события последних дней, не является надежной гарантией от возможной дальнейшей эскалации. По словам, сказанным несколько дней назад создателем компании Alibaba Ма Юнем, торговая война – это только верхушка айсберга над проблемами китайско-американских отношений. Он считает, что даже если она будет прекращена, то напряженность все равно будет сохраняться еще примерно 20 лет. С этим утверждением можно согласиться, так как в центре соперничества все более оказываются высокотехнологичные отрасли. Обращают на себя внимание настойчивые попытки США интернационализировать противостояние с Китаем, по максимуму втянуть в него своих союзников. Например, продвижение оборудования для внедрения системы 5G, которое производится компанией Huawey, в последние месяцы попало под запреты и ограничения не только в США, но и в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Японии.

Китай реально вступает в новую эпоху, эпоху жесткой борьбы за свое место под солнцем. Ставками в этой борьбе являются судьбы модернизации и нынешней китайской государственности. Стратегия в этой борьбе еще не выбрана, поэтому, наверное, во вторник Си Цзиньпин предпочел промолчать.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545194040
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