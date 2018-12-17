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Тендер на кыргызский золото-рудник "Макмал" выиграло мутнейшее "китайское" ОсОО "Мансон Групп"о
07:39 19.12.2018

Назван победитель тендера по разработке рудника "Макмал"

В тендере участвовали три компании. Победителя определили 17 декабря по итогам презентаций.

ОсОО "Мансон Групп" стала победителем конкурса по созданию совместного предприятия на базе филиала комбината "Макмалзолото", сообщила пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

В тендере участвовали три компании. Победитель был определен межведомственной комиссией 17 декабря. Участники конкурса провели презентации, за которые получили баллы:

- ОсОО "Мансон Групп" - 38,36 балла;

- ОсОО "Центральноазиатская Металлком" - 34,14;

- ОсОО "Шынкыйюан Фрунзе" - 17,175.

ОАО "Кыргызалтын" в течение 30 календарных дней заключит с победителем инвестиционное соглашение о совместной деятельности. При отказе победителя от заключения соглашения "Кыргызалтын" имеет право заключить контракт с участником, занявшим второе место. При этом с победителя удержат гарантийный взнос.

Что предложили участники тендера
ОсОО "Мансон Групп":
- обеспечить финансирование полностью за счет собственных средств компании или учредителя в размере 75 миллионов долларов США с учетом результатов геологоразведочных работ;
- трудоустроить 800 человек по проекту "Макмал", с учетом непрофильного производства. В целом трудоустроить 1 315 человек;
- получить долю в 70 процентов в совместном предприятии, а оставшиеся 30 процентов отдать "Кыргызалтыну".
- ежегодно до ввода в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и ее модернизации отчислять 10 миллионов сомов в фонд развития Тогуз-Тороуского района. Со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений составит два процента от валового годового дохода совместного предприятия;
- комплекс мер по применению современных и экологически безопасных технологий разведки, разработки и переработки полезных ископаемых;
- в целях увеличения занятости населения и развития экономики региона построить АЗС, магазин, минимаркет, кафе, ярмарку, двухэтажный мотель при АЗС, трехэтажный гостинично-туристический комплекс, модульный завод по переработке меда, кирпичный завод, модульный молочный завод, теплично-модульный комплекс из поликарбоната.

ОсОО "Шынкыйюан Фрунзе":
- обеспечить финансирование полностью за счет собственных средств компании или учредителя в размере 34 миллиона долларов США;
- со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений в фонд развития Тогуз-Тороуского района - полтора процента от валового годового дохода совместного предприятия;
- трудоустроить в проекте более 500 человек. В целом за счет смежных (непрофильных) проектов - около 3 000 человек;
- получить долю в 70 процентов в совместном предприятии, а оставшиеся 30 процентов отдать "Кыргызалтыну".
- в целях увеличения занятости населения и развития экономики региона построить спортивные сооружения, асфальтобетонный завод, завода по изготовлению жженного кирпича, теплицы для выращивания овощей, строительство птицефабрики, ремонт системы водоснабжения поселка Казарман, восстановление системы центральной канализации и отопительной системы, строительство котельной.
ОсОО "Центральноазиатская "Металлком":
- обеспечить финансирование полностью за счет собственных средств компании или учредителя в размере 69 миллионов долларов США;
- со дня ввода в эксплуатацию ЗИФ размер ежегодных отчислений полтора процента от валового годового дохода совместного общества в фонд развития Тогуз-Тороуского района;
- получить долю в 70 процентов в совместном предприятии, а оставшиеся 30 процентов отдать "Кыргызалтыну";
- трудоустроить до тысячи человек;
- в целях увеличения занятости населения и развития экономики региона построить спортивный комплекс, водоканал для ирригации, производство по изготовлению строительных материалов из отходов песка (кирпич, пескоблок, тротуарная плитка), молокоперерабатывающеий завод, теплицу по выращиванию овощей, оказывать социальную помощь населению района, обучать и повышать квалификации сотрудников предприятия из местного населения.

История рудника "Макмал"
"Макмал" - первое золоторудное месторождение, которое начали разрабатывать в Кыргызстане. Запущено в 1986 году. Рудник планировали эксплуатировать 10 лет, но работы продолжались до нынешнего года, так как предприятие является градообразующим - отчисления комбината на 95 процентов формируют бюджет Тогуз-Тороуского района.

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО Кыргызалтын Азамат Назарбаев
© SPUTNIK / ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
Назарбаев: "Макмалзолото" убыточно, на содержание тратим 193 млн в год
На производстве занято около тысячи человек, большинство из них - жители села Казарман. Карьерные запасы золота практически истощились к 2003 году, и предприятие перешло на подземный способ отработки запасов.
Филиал является убыточным. Например, в 2017-м убытки превысили 193 миллиона сомов. У рудника есть два месторождения, запасы золота на которых, по предварительным данным, довольно высоки, но там необходимо провести доразведку.

1 сентября текущего года добыча золота была временно приостановлена до передачи инвестору. По данным "Кыргызалтына", из-за того что минерально-сырьевая база месторождения полностью истощена, дальнейшая работа нерентабельна и убыточна.

Источник - ru.sputnik.kg
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