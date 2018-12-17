Странная смерть "Саъди Командира". Один из бывших полевых командиров Таджикской оппозиции утонул в Вахше

07:50 19.12.2018

Полковник Саъди Холмуродов, один из известных в прошлом полевых командиров и правая рука генерала Сухроба Касымова, утонул в реке Вахш. Он был известен как "Саъди Командир".



Фаррухруз Хайруллозода, начальник отдела КЧС по Нуреку, сказал 18 декабря в беседе с Радио Озоди, что "Саъди Командир" утонул в Вахше на территории Байпазинской ГЭС. "Это случилось 4 дня назад и водолазы до сих пор ищут его тело. Поиски утопленника продолжаются", - отметил Хайруллозода.



От других подробностей он воздержался.



Элмурод Каримов, один из приятелей Саъди Холмуродова, сказал 18 декабря в беседе с Радио Озоди, что в годы гражданской войны Саъди служил в воинской части 3502 под руководством Сухроба Касымова, имел звание полковника. В последние годы находился на пенсии.



Тем временем родные не верят в официальную версию смерти Саъди Холмуродова. Они говорят, что пропал без вести в прошлую пятницу и до сих пор ничего неизвестно о его судьбе.



Сулхия Холмуродова, супруга Саъди Холмуродова, сказала 18 декабря в беседе с Радио Озоди, что ее муж имел земельный участок недалеко от Байпазинской ГЭС, где он работал. По ее словам, сотрудники милиции обнаружили следы крови на камнях у реки Вахш и поэтому предположили, что он мог утонуть.



"Экспертизу до сих пор не провели, неизвестно чья это кровь. Там же, недалеко от этих камней, нашли его арбу (тележку)", - сказала жена Холмуродова.