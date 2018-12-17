В многолетних систематических хищениях подозревают работников Байконурского... детсада

07:56 19.12.2018

В многолетних систематических хищениях подозревают работников детского сада в Байконыре, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса.



"Прокуратурой комплекса в ходе осуществления надзорной деятельности выявлено преступление, связанное с присвоением и растратой находящегося на балансе государственного казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 "Ивушка" имущества. В ходе прокурорской проверки установлено, что в течение нескольких лет в данном образовательном учреждении материально ответственными лицами систематически расхищалось вверенное имущество, в том числе дорогостоящее техническое оборудование, общая стоимость похищенного превысила 690 тысяч рублей", - говорится в сообщении.



По версии российских прокуроров, "образовавшаяся недостача материальных ценностей скрывалась бывшим руководством детского сада, в том числе путем составления фиктивных инвентаризационных актов".



"Соответствующие материалы направлены в следственный отдел УМВД России на комплексе "Байконур" для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере). В ходе дальнейшего разбирательства следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления, а также установить лиц, причастных к хищению находившегося на балансе детского сада имущества", - отметили в прокуратуре.



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