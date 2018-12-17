Госдеп США одобрил продажу Турции еще не проданных ракет Patriot на $3,5 млрд

07:58 19.12.2018

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Турции ракет Patriot и сопутствующего оборудования на 3,5 млрд долларов, сообщает Reuters.



"Государственный департамент США одобрил возможную продажу систем ПВО "Патриот" в Турцию на сумму 3,5 млрд долларов США, сообщил Пентагон. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны заявило, что Государственный департамент одобрил продажу 80 ракет с усиленным наведением "Патриот" и 60 других ракет Анкаре, а также сопутствующего оборудования, включая радиолокационные установки, станции управления поражением и пусковые станции", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что Госдепартамент США ранее в этом году обсуждал с Турцией, являющейся союзником НАТО, продажу ракет Raytheon Co Patriot, чтобы она не закупала российскую систему S-400. Однако Турция дважды делала выбор не в пользу системы Patriot, сначала выбрав китайскую систему, а затем в 2017 году - российскую S-400.



"Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару о том, что российская система не может быть интегрирована в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО и что покупка системы S-400 поставит под угрозу покупку Турцией истребителей Lockheed Martin Corp F-35 и, возможно, приведет к введению Вашингтоном санкций", - отмечается в публикации.



Как сообщается, одобрение продажи ракет Турции пока не означает завершение переговоров и подписание соотвествтующего контракта.