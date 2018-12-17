Ученые обнаружили новый вид динозавров - криттенденцератопс кжижановски

08:00 19.12.2018

Выяснилось, что найденные еще 20 лет назад останки динозавра принадлежат неизвестному ранее виду. Возраст окаменелостей - 73 миллиона лет. Изначально их приняли за еще одного трицератопса, но недавно выяснилось, что это мнение было ошибочным.



Новый вид назвали криттенденцератопс кжижановски (Crittendenceratops krzyzanowskii) в честь скального образования, под которым нашли окаменелости, а также в честь покойного ученого-любителя Стана Кжижановского, который первым обнаружил останки.



"У нас просто поотвисали челюсти. Значимость этого открытия заключается в том, что криттенденцератопс представляет самого молодого члена своего вида и что эта группа все еще жила в Северной Америке в конце мелового периода", - приводил слова научного руководителя проекта Себастьяна Далмана "Версия.Инфо".



По словам ученых, найденная особь была очень молодой, но уже достигала 4 метров в длину и весила около тонны. Это делает данный вид теоретически крупнейшим среди цератопсов и одним из крупнейших травоядных в целом.



Ранее "Свободная пресса" сообщала, что в Китае нашли останки одного из самых древних динозавров.