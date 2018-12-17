День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине

10:09 19.12.2018

День рождения украинского националиста Степана Бандеры сделали официальным праздником на Украине, сообщает телеканал 112.ua.



Данное решение было принято на заседании Верховной Рады. Теперь 19 декабря будет отмечаться в стране.



Бандера известен как теоретик запрещенной в РФ ОУН-УПА. Ранее годом Бандеры объявили 2019 год во Львовской области.