Кемерово. На утреннике в детсаду умер Дед Мороз - заслуженный артист России

10:15 19.12.2018

Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России

Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней



Умершим на утреннике в детском саду в Ленинском районе Кемерова Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко, сообщили сотрудники Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, передает ТАСС.



Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России

67-летний мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, он пожаловался на резкую боль в груди, после чего ему экстренно вызвали бригаду медиков скорой помощи, однако он не дожил приезда врачей и скоропостижно скончался.



"Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней", - рассказали сотрудники кузбасского культурного учреждения.



Валерий Титенко имеет звание "Заслуженный артист России", награжден правительственной медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени" и областными наградами.



Прощание с артистом пройдет 20 декабря в 11:00 в ритуальном зале на улице Баумана, 2.