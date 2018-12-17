|Кемерово. На утреннике в детсаду умер Дед Мороз - заслуженный артист России
10:15 19.12.2018
Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России
Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней
Умершим на утреннике в детском саду в Ленинском районе Кемерова Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко, сообщили сотрудники Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, передает ТАСС.
Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России
67-летний мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, он пожаловался на резкую боль в груди, после чего ему экстренно вызвали бригаду медиков скорой помощи, однако он не дожил приезда врачей и скоропостижно скончался.
"Он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых. Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней", - рассказали сотрудники кузбасского культурного учреждения.
Валерий Титенко имеет звание "Заслуженный артист России", награжден правительственной медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени" и областными наградами.
Прощание с артистом пройдет 20 декабря в 11:00 в ритуальном зале на улице Баумана, 2.