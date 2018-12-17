Президент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семье

13:46 19.12.2018

Жээнбеков рассказал о своей большой семье и заверил, что никогда не позволит назначить своих родственников на высокие должности



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заверил, что никогда не позволит назначения своих родственников на высокие должности и не допустит возрождения в стране семейно-кланового режима. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Бишкеке в среду.



"Никого не будет больше в нашей стране семейно-кланового правления, я не позволю этого. И никогда я не допущу, чтобы моих родственников назначали на разные должности", - заявил президент.



"Да и вы (журналисты и СМИ – КирТАГ) не дадите мне этого сделать!", - пошутил Жээнбеков.



Президент рассказал о своей семье, чтобы доказать, что ни один из его близких родственников не пользуется привилегиями родни президента.



"Я вынужден рассказать вам про свою семью. У нас 11 братьев и сестер. Родители наши дали всем нам высшее образование. Мой самый старший брат - Канторо Шарипо,в был доктором наук, два года как скончался. Сестра - математик-физик, сейчас она на пенсии. Следующая сестра работает в одной из поликлиник Бишкека, не скажу в какой, а то будете искать ее. Потом брат Жусупбек, он работает за рубежом, и уже боится приехать сюда, как я стал президентом Следующий брат скончался в возрасте 35 лет. Потом младшая сестра, она жена дипломата. Следующий брат Асылбек, он депутат Жогорку Кенеша. Следующий младший брат живет в доме отца. Вот все мои родственники", - рассказал президент.



Мунара Боромбаева