 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семьеПрезидент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семье
13:46 19.12.2018

Жээнбеков рассказал о своей большой семье и заверил, что никогда не позволит назначить своих родственников на высокие должности

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заверил, что никогда не позволит назначения своих родственников на высокие должности и не допустит возрождения в стране семейно-кланового режима. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Бишкеке в среду.

"Никого не будет больше в нашей стране семейно-кланового правления, я не позволю этого. И никогда я не допущу, чтобы моих родственников назначали на разные должности", - заявил президент.

"Да и вы (журналисты и СМИ – КирТАГ) не дадите мне этого сделать!", - пошутил Жээнбеков.

Президент рассказал о своей семье, чтобы доказать, что ни один из его близких родственников не пользуется привилегиями родни президента.

"Я вынужден рассказать вам про свою семью. У нас 11 братьев и сестер. Родители наши дали всем нам высшее образование. Мой самый старший брат - Канторо Шарипо,в был доктором наук, два года как скончался. Сестра - математик-физик, сейчас она на пенсии. Следующая сестра работает в одной из поликлиник Бишкека, не скажу в какой, а то будете искать ее. Потом брат Жусупбек, он работает за рубежом, и уже боится приехать сюда, как я стал президентом Следующий брат скончался в возрасте 35 лет. Потом младшая сестра, она жена дипломата. Следующий брат Асылбек, он депутат Жогорку Кенеша. Следующий младший брат живет в доме отца. Вот все мои родственники", - рассказал президент.

Мунара Боромбаева

Источник - КирТАГ
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