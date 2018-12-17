Третья мировая война: британские ученые о "предсказаниях Нострадамуса" на 2019 год

13:49 19.12.2018

Об этом пишет британский таблоид



Расшифрованное пророчество знаменитого французского предсказателя Нострадамуса гласит, что в 2019 году начнется III мировая война, которая продлится 27 лет. Во всяком случае, так утверждает британское издание dailystar.co.uk. Помимо этого, планету ожидают катастрофические наводнения и землетрясения, а человечество окажется на пороге выдающихся открытий, утверждают журналисты со ссылкой на неназванных исследователей.



В публикации говорится, что для большей части населения Земли 2019 год будет полон опасностей. По мнению журналистов, это следует из некоторых четверостиший, входящих в сборник "Предсказания Мишеля Нострадамуса", изданного в 1555 году. Как утверждается, из этих текстов следует, что в будущем году две могущественные силы развяжут войну, которая продлится более четверти века, а в Европе и США вырастет количество терактов. Помимо этого, европейские страны ожидают наводнения, а вблизи американско-канадской границы произойдет разрушительное землетрясение.



При этом предсказания в трактовке, указанной изданием, гласят, что в 2019 году человечество освоит способность "разговаривать с животными", а мировые лидеры придут к соглашению относительно мер по борьбе с изменением климата.



Некоторые люди до сих пор считают, что Нострадамус предсказал множество событий, произошедших в последующие века, включая Большой лондонский пожар, Великую французскую революцию, приход к власти Наполеона Бонапарта, атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, а также теракты в США 11 сентября 2001 года



Впрочем, даже авторы публикации отмечают, что в некоторых случаях попытки связать те или иные пророчества с конкретными событиями последующих веков выглядят "притянутыми за уши". Более того, конспирологи практически во все времена пытались использовать и даже "дописывать" пророчества с целью манипуляции - известно, что некоторые катрены, выдававшиеся за оригинал и "предсказывавшие" значимые события, в действительности были написаны уже после того, как эти события имели место, пусть разоблачить подобные фальсификации стало легко лишь теперь.



Дмитрий Истров