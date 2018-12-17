В кружении дервишей: чем знаменит ритуал мевлеви

13:56 19.12.2018

И как танцоры стараются передать людям энергию Вселенной



В Стамбуле прошла церемония, посвященная 745-й годовщине смерти Джалаладдина Руми, выдающегося поэта, мистика и вдохновителя суфийского тариката (ордена) мевлеви, более известного как "Братство кружащихся дервишей"



Обряды мевлеви - сложный ритуал, состоящий из декламации стихов во славу пророка Мухаммеда, музыки, танца, молитв



Одна из составляющих мевлеви - танец-кружение, исполняемый под особую музыку, считается, что именно такую можно услышать у ворот рая. Посредством этого танца суфии, последователи эзотерического движения в исламе, где проповедуется терпимость и любовь, обращаются к богу



Традиционная одежда дервишей - высокий войлочный колпак, белая рубаха и черная накидка



При вращении дервиши поднимают правую руку к небу, получая божественную энергию, а левую опускают к земле, отдавая ее людям



Считается, что в процессе ритуала дух освобождается от тяжести плоти, так как воспринять мистическую природу Вселенной можно лишь душой и сердцем



Во время танца накидка сбрасывается, что символизирует смерть и последующее воскрешение



Дервиши кружатся молча, не касаясь друг друга, не делая никаких движений ладонями и головой



Все дервиши кружат вокруг шейха и вокруг друг друга. Считается, что таким образом они отражают вращение планет вокруг Солнца или вращение душ вокруг Бога



В финале исполнители падают на колени, чтобы передать людям любовь, полученную из Вселенной