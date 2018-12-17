Россия и мир: итоги 2018 года

13:59 19.12.2018 Двенадцатилетний цикл мировой политики заканчивается



На рубеже годов люди склонны верить в лучшее. Поэтому календарные прогнозы в канун нового 2019 года приобретают особое сакральное значение. Тысячелетняя Россия, располагая метафизическим стержнеобразующим ядром в лице русско-славянского супер-этноса, имея за спиной уникальный опыт борьбы за выживание, обустройства земель и госстроительства, не лишена геополитических перспектив в эпоху глобальных вызовов и угроз, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.



ИА REGNUM: Насколько проницательными и востребованными сегодня остаются календарные и другие пророчества?



Календарная практика прогнозирования известна издревле, хотя народы и страны не избежали соблазна попытаться приспособить планетарную цикличность в борьбе за выживание и самосохранение в процессе межрасовой конкуренции и геополитического противоборства. Современная календарная жизнедеятельность на планете Земля далеко не во всем соответствуют космологическим и метафизическим измерениям Вселенной.



Она во многом подчинена интересам отдельных общественно-политических групп влияния по своему усмотрению на основе политизированной проницательности народов мира. Среди мировых календарных практик жизнедеятельности народов и цивилизаций особое место занимает китайский восточный календарь, который претендует на следование планетарной цикличности, в частности, двенадцатилетнему циклу.



Как известно, китайский новый год празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля по григорианскому календарю. Подведение итогов в 2019 год Желтой Свиньи актуально не только для отдельного человека, семьи, но и для целых народов, государств и для Земли в целом.



Как известно, Свинья, являясь последним животным восточного гороскопа, представляет собой жизненный опыт, мудрость, которая необходима для начала нового жизненного цикла. 2019 год обещает быть временем побед или поражений, удовлетворенности или разочарования, конкретным результатом выбора решений, действий, поступков, историй длиною в 12 лет.



Кабан (Свинья) никогда никуда не спешит. Он понимает, что материальные достижения не так много значат и что настоящее богатство – это то, что нельзя купить. Известная мудрость призвана выступить мерилом прошлого, настоящего и будущего для отельного человека, общественных групп, государства, международных сил влияния.



Люди мира склонны верить и питать надежды на лучшее. Поэтому календарные прогнозы в канун нового года приобретают особое целительное значение. Впрочем, многие из них не лишены здравого смысла и могут учитываться в практической деятельности, тем более, если речь идет о прогнозировании развития событий в стране и мире в относительно долгосрочном плане – 12 лет.



ИА REGNUM: Чем запомнился последний двенадцатилетний цикл?



Последний двенадцатилетний цикл можно охарактеризовать как один из неблагоприятных периодов развития человечества, угрожающий самим основам мироустройства. Не стал спокойным и 2018 год. События этих лет убедительно свидетельствуют о том, что человечество вступило в угрожаемый период своего развития, что может привести к непредсказуемым последствиям для судеб мира.



В 2008 году разразился глобальный финансово-экономический кризис, который тогда особенно больно ударил по России. Четырехлетний срок правления Дмитрия Медведева (2008-2012 гг.) усугубил внутриполитический кризис и ухудшил социально-экономическое положение граждан, обострил межнациональные отношения. В 2010 году в Москве произошло восстание русской молодежи против этнической преступности. Похожие события повторились спустя два года в московском Бирюлево.



В результате в 2012 году массовые протесты "белоленточной" оппозиции могли привести к серьезным потрясениям в государстве и обществе, переформатированию власти в интересах внешних сил со всеми вытекающими последствиями. В 2017 году в городах России прошли массовые антикоррупционные выступления молодежи.



ИА REGNUM: И за пределами России случилось много катаклизмов. Какие события можно отнести к ключевым?



В 2010 г. произошла революция в Киргизии. 2011 году на Ближнем Востоке началась Арабская весна - волна протестов и восстаний. Первые предпосылки массовых волнений были отмечены еще в 2010 году: Финиковая революция в Тунисе (2010-2011 гг.) и массовые протесты в Бахрейне, Египте, Йемене, Алжире, Ираке в 2011 г. В этот же период начались гражданские войны в Ливии (2011-2014 гг.) и Сирии.



Массовые протесты имели место в Марокко, Омане, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути, Западной Сахаре, на границе Палестины с Израилем. До сих пор продолжается гражданская война в Афганистане, которую оккупировали многонациональные силы Запада. В 2014 году произошел вооруженный конфликт в Йемене. Фактически на карте мира появилось суверенное государство Курдистан.



В ноябре 2013 года не без вмешательства извне возник Евромайдан в Киеве на Украине, который изначально имел явную антироссийскую направленность и проевропейскую ориентацию. Украинская "революция "достоинства" привела к незаконному свержению правительства Януковича, процессу самоопределения отдельных регионов страны и, в частности, Республики Крым и части Донбасса. На Украине началась гражданская война.



ИА REGNUM: Украинская проблематика, судя по всему, бодро перешагивает рубеж двенадцатилетних циклов и перетекает в новый. Какой может быть прогноз развитию ситуации, в частности, что, в связи с этим, можно ожидать нашей стране?



Современная Украина превратилась в военно-политический плацдарм ведения необъявленной гибридной войны против России. Действия киевского режима спровоцировали раскол в мировом православии и, прежде всего, в отношениях между верующими России и Украины.



Уничтожение индонезийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 г., международный антироссийский резонанс от которого помог сохраниться киевскому режиму, стал отправной точкой в консолидации усилий Запада против России. Политически ангажированными оказались многочисленные другие теракты этого периода. Среди них: катастрофа Ту-154 в Смоленске (2010), приведшая к гибели президента Польши и высшего военного командования страны.



Теракты в московском метро (2010), аэропорту Домодедово (2011), Норвегии (2011), на Бостонском марафоне в США (2013), в Волгограде (2013), в редакции Charlie Hebdo во Франции (2015), в китайском Тяньзине (2015), Брюсселе (2016), Петербургском метрополитене (2017); крушение самолета Airbus A321 (2015) и другие.



Известные события на Украине 2014 года вызвали к жизни антироссийские санкции, которые имеют тенденцию к дальнейшему усилению. Несмотря на то, что Акт Магнитского был принят в 2013 году до гражданской войны на Украине, сыграл важную роль в консолидации Запада на антироссийских позициях. Против России началась целенаправленная гибридная война в военно-политической, финансово-экономической, информационно-культурной сферах.



Осложнилось международное положение страны. Санкции негативно сказались на развитии российской экономики и социально-экономическом положении граждан. С этого периода США и их ближайшие союзники усиливают военно-политическое давление на Россию, наращивая вооруженное окружение страны.



ИА REGNUM: Какие изменения произошли в мировой геополитике?



В последние годы серьезно обострились противоречия между ведущими западными странами, с одной стороны, и Китаем и Россией – с другой. В стремлении сдержать Пекин и Москву Запад начал вести торговую войну в нарушение всех правил ВТО. С приходом к власти в США Дональда Трампа заметно обострились противоречия не только в самом американском обществе, но между ЕС и США.



Существенно подрывает основы европейской стабильности и безопасности начало в 2016 г. выхода Англии из ЕС, а также усиление центробежных тенденций в сообществе и, в частности, конституционный кризис в Испании (2017) в связи с проведением в Каталонии референдума о независимости. Негативно влияли на страны ЕС долговой кризис (с 2010), дестабилизация обстановки в Греции (2010-2012), Британии (2011), Испании (2011-2012). Настоящим потрясением для Франции и всей Западной Европы стали массовые протесты движения "желтых жилетов" в конце 2018 года.



ИА REGNUM: Добавить сюда же миграционный кризис…



Он заметно обострил межэтнические отношения во многих странах сообщества и, в частности, Германии, Франции, Бельгии и др. Одним из основных положений в обращении французских протестантов в ноябре 2018 г. к режиму Эммануэля Макрона стало требование прекратить миграцию в страну.



Против миграции в Европе выступают страны Восточной Европы, антиэмигрантские настроения сильны в Италии, Сербии. Массовая миграция угрожает и другим странам мира и, в частности, России, где численность мигрантов достигает 20 миллионов человек ежегодно.



В период с 2007 по 2018 г. не было спокойно и в других регионах мира и, в частности, Венесуэле, Бразилии, на африканском континенте, в отношениях Индии с Пакистаном и Китаем. Глобальные и локальные конфликты и потрясения проходят на фоне продолжения роста народонаселения Земли, которое за 12 лет увеличилось почти на миллиард и достигло 7,6 млрд человек, а к 2024 году прогнозируется на уровне 8 млрд человек.



ИА REGNUM: Как скажется рост народонаселения на ситуации в мире в предстоящий двенадцатилетний период, о котором мы говорим?



Все больше обостряется глобальное противоречие современности между ростом народонаселения и потребления, с одной стороны, и деградацией среды обитания, обострения дефицита природных ресурсов, с другой. Несмотря на рост производства в мире, качество товаров и услуг заметно снижается, становится сложно поддерживать здоровый образ жизни даже в ведущих странах мира. Цифровая революция, ставшая еще одной приметой последнего времени, вряд ли разрешит современные проблемы человечества, так как таит в себе непредсказуемые угрозы.



Таким образом, последний двенадцатилетний цикл эволюции земной цивилизации убедительно свидетельствует о том, что в мире нарастают кризисные явления, человечество сталкивается со старыми и новыми вызовами и угрозами. Вряд ли можно говорить, что все плохое останется позади, с уходящим годом, а дальше и, в частности, в 2019 году Желтой Свиньи произойдут кардинальные изменения к лучшему в жизни простых людей, государств и обществ.



ИА REGNUM: Вернемся к нашей стране. Что можно записать России в плюс по итогам уходящих 12 лет и 2018 года?



Плюсы у России есть, их, правда, немного, но они весомые, что позволяет смотреть вперед с оптимизмом. Так, в частности, несмотря на противоречивость и непоследовательность своих решений и действий, Россия во многом преуспела в последний временной цикл. Ей до сих пор удается "держать удар" в глобальной конфронтации с Западом, сдерживать мощное противодействие сил "глубинного государства" внутри страны, наращивать военную мощь и укреплять свои позиции на международной арене.



Главными достижениями можно признать преодоление негативных последствий кризисов 2008 и 2012 годов, установление стратегического партнерства с Китаем, налаживание эффективного взаимодействия с Ираном, Турцией, Австрией и некоторыми другими влиятельными странами мира. В копилку России можно занести присоединение Крыма (2014), недопущение дестабилизации обстановки в период выборов 2012 и 2018 годов, успешное проведение зимней Олимпиады в Сочи (2014), чемпионата мира по футболу (2018), строительство Крымского моста.



Можно еще в актив занести повышение настроений граждан. Их не могли не воодушевить ежегодные акции "Бессмертного полка", исторические события, связанные с присоединением в 2014 году Крыма к России. Ранее, в 2008 г., успешным стало противодействие грузинской агрессии в 2008 году. Всем памятной оказалась победа на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.



Настоящим праздником для россиян явилось проведение игр чемпионата мира по футболу в 2018 году во многих российских городах. Президентские выборы в России 2018 года, на которых уверенно победил Владимир Путин, в известной мере отразили немалое доверие и большие ожидания, которые с ним связывают избиратели страны. Здоровый климат в стране – это важное условие успешных преобразований.



Кстати сказать, почти 12 лет назад 10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности Владимир Путин впервые произнес свою знаменитую речь, которая была посвящена уходящей однополярности современной мировой политики, видению места и роли России в современном мире с учетом нынешних реалий и угроз.



Как известно, в своем выступлении он буквально поверг в шок представителей международных элит, подвергнув сомнению сами принципы и основы либерального мироустройства. Впоследствии, спустя 7 лет, 24 октября 2014 года российский президент выступил с похожей по направленности и тональности "Валдайской речью", которую многие аналитики окрестили "продолжением мюнхенской".



В целом, последний двенадцатилетний цикл, начиная с мюнхенской речи, стал триумфом политической жизни президента Путина, его величия и беспрецедентного доверия к нему населения страны. В совокупности он уже более 18 лет находится у власти. И это обстоятельство, несомненно, способствовало преодолению кризисных явлений, росту благосостояния граждан, укреплению российской государственности и авторитета страны на международной арене.



ИА REGNUM: Что не удалось России в уходящем году?



Весь двенадцатилетний цикл, не говоря уже про 2018 год, так и не изменил природу компрадорской буржуазной власти в России. Не удалось даже подступиться к ликвидации влиятельного представительства "глубинного государства" в верхних эшелонах власти. Без кардинальных изменений на практике реализуется пагубный финансово-экономический курс развития страны. В результате десятилетий финансовых экспериментов общественное сознание и психология стали заложниками монетизации жизнедеятельности в стране.



Агрессивно-депрессивные настроения в значительной части общества приводят к отчуждению россиян от власти, тормозят их инициативу и активность. В обществе вновь обозначился раскол сразу по нескольким направлениям и, прежде всего, между бедными и богатыми, "белыми" и "красными", либералами и государственниками патриотами, различными этносами и вероучениями и так далее.



Существенные угрозы национальной безопасности страны несет в себе подрыв доверия к президенту страны, который победил на выборах 2018 года. Новые финансово-экономические инициативы правительства Дмитрия Медведева и, прежде всего, пенсионная реформа, ведут к дальнейшему отчуждению населения от власти. В условиях возможного транзита власти в 2024 году, возможная дестабилизация многонационального и поликонфессионального российского государства может привести к непредсказуемым последствиям.



Ситуация усугубляется тем, что остаются не разрешенными глубинные социальные и этно-религиозные противоречия в обществе и, прежде всего, "русский вопрос". Его актуальность возрастает в контексте еще одной извечной проблемы всех российских бед – "дураки и дороги". Преобладание "дураков" во власти, влиятельная часть которых имеет непосредственное отношение к агентуре влияния, а другая – примитивные коррупционеры, мешает выдвижению наверх здоровых сил, приводит к саботажу президентских решений, тормозит и сдерживает развитие страны в угоду коллективному Западу.



Проблема "дорог" состоит не только в том, что в России недостаточно современных транспортных и логистических коммуникаций, а в том, что "одну седьмую часть суши" в принципе невозможно обустроить с нынешней численностью населения в 146 миллионов человек. Как сложно одному человеку освоить не 6 соток, а 10 гектаров земли. Поощрение миграции – это не выход из положения, а прямая угроза национальной безопасности, суверенитету, территориальной целостности страны. Поэтому "русский вопрос", а другого демографического большинства, кроме русско-славянского населения, в современной России нет, превращается в архиважную проблему российской государственности.



Нельзя не отметить, что в настоящее время процессы укрепления государственности, консолидации и мобилизации масс, повышения конкуренции в экономике и бизнесе целенаправленно сдерживают разрушительный вектор направленности российских массовых медиа, которые в своем большинстве встроены в зарубежный "чужеродный мейнстрим". В России продолжает доминировать массовая культура, в своем большинстве нынешняя низкопробная литература, искусство, театр, кино, живопись больше разлагают общество, нежели способствуют его оздоровлению и возрождению.



ИА REGNUM: Какие в связи с вышесказанным можно сделать выводы и прогнозы?



В целом, можно констатировать, что Россия, которую после нулевых годов усилиями Владимира Путина при беспрецедентной поддержке граждан страны удалось оттащить от падения в пропасть, вновь может оказаться в полосе дестабилизации. И хотя прогнозы для России на 2019 год и последующий двенадцатилетний цикл довольно утешительные, если не будут приняты радикальные меры во всех основных сферах управления государством и обществом, страна может столкнуться с вызовами, аналогичными периодам крушения Российской империи (1917) и СССР (1991). Источник - REGNUM

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