Армения встает на русофобский путь Украины, - Дм. Дзыговбродский

20:59 19.12.2018 Армения встает на русофобский путь Украины, или Грабли малых народов



Знаете, я уже отвык удивляться, как малые народы успешно и уверенно идут по граблям. Причем грабли эти одной и той же конструкции, с шипованной ручкой переменной длины - от уровня лба до области таза.



И вот идут они так стройными рядами, маршируют, поют народные песни и только доносится до России: "Ух", "Ох", "Ух", "Ох". Но идут. И не сворачивают.



Вы думаете, что я все о том же о надоевшем, об украинцах? А вот и нет. На этот раз грабли эстафеты бережно взяли у небратьев наших меньших армяне. Зачем им это - вопрос отдельный. Но ушибленность "четырехтысячелетней историей", обида на Россию, которая не так поцеловала в лысинку, не поднесла Армении Карабах на блюдечке с голубой каемочкой, не дала столько денег и оружия, сколько хотелось, присутствуют.



"Россия дай-дай-дай, а то обидимся и уйдем в НАТО, ай-нэ-нэ", - это, похоже, любимая народная песня лимитрофов. Сейчас ее душевно заголосили армяне.



По большей части все эти проблемы не сильно волнуют простой народ, который больше озабочен повышением уровня жизни и снижением уровня безработицы.



Тем более, что у Армении нерешаемых в принципе социальных, экономических и демографических проблем с горкой. Но очень сильно беспокоят новые национальные "элиты" - различных оппозиционных редакторов, общественных деятелей, правозащитников, либералов, дизайнеров, политологов, маркетологов, эстрадных шутов и скоморохов, программистов, менеджеров, блогеров и прочих невероятно ценных для любого государства индивидуумов.



Потому что они ничего особо не умеют, а власти и денег очень хотят. А в армянской культуре, особенно в диаспорах, власть и деньги - это не просто инструменты, это целый фетиш.



9 декабря 2018 года на выборах в Армении победил блок "Мой шаг", который олицетворяет русофоб и на редкость хитрая и продажная персона Никол Пашинян. Он был основным лидером и заводилой государственного переворота, который произошел весной 2018 года.



Что забавно, переворот прошел под девизом "Сделай шаг, отвергни Сержа". Ага, все то же "Гэть злочынну банду Януковича". Зачем американским кураторам менять спектакль, если буратины раз за разом великолепно отыгрывают одну и ту же роль?



Ну, выгнали они условного Саргсяна или Януковича - и что, полегчало? Валовый внутренний продукт увеличился, или экспорт высокотехнологичной продукции вырос, или неведомо откуда появилось современное производство по всей стране, или население увеличилось, что важно для той же Армении?



Нет. Потому что сами люди остались ровно теми же. И править ими будут такие же, как они, только более хваткие, беспринципные, лживые и наглые. Которые полжизни бегали отбивать поклоны в американское посольство и выбирались на тренинги и учебу в США, как туземцы на территорию фактории белого господина.



Когда армяне, у которых история и вправду выходит за пределы двух тысяч лет, начинают прислуживать американцам, у которых всей истории - триста лет с кепкой, это выглядит по меньшей мере забавно.



К слову, я не обратил внимание, а как госпереворот в Армении по итогам назвали? Должно же звучать красиво по сценарию и технологии - "Революция роз", "Революция достоинства", "Васильковая революция". Просто "бархатная революция в Армении" не звучит. Должно быть победно, ярко и напористо. Например, "Коньячная революция", "Революция КВВК". Хотя армяне же теперь идут в Европу с точно таким же барабаном на шее и тем же левовинтовым путем, как и украинцы ,- а значит, и госпереворот у них должен называться победно: "Революция XO".



Армения уже исторически обречена - когда в стране проживает меньше трех миллионов человек, а в армянских диаспорах по всему миру в несколько раз больше, государство спасти уже не получится.



Сами армяне не хотят спасать свою родину. Они уже ее бросили. Они считают себя очень боевыми и героическими, и что каждый стоит десяти, как они называют, "айзербаджанских кочевников", но правда заключается в том, что они никому не нужны, как и их земли. У них ничего нет. От слова совсем.



И когда они сейчас пытаются поиграть в геополитические игры великих государств, выставлять требования России, Белоруссии и Турции, можно только сказать: "Безумству храбрых поем мы песню, вот барабан и флаг, идите…"



Никол Пашинян много что обещает простым людям. Как обычно и обещают дилетанты, профаны и демагоги "цветных" госпереворотов. Как он снизит коррупцию? Он найдет в Армении новых людей, с новым типом мышления? Откуда они там возьмутся? Или он пригласит эффективных менеджеров из Грузии, Украины, Прибалтики? Так украинцы это уже делали, чем создали множество веселых и позитивных минут для всех окружающих стран.



Никол Пашинян обещает "снова сделать армян великими". Ну, пусть для начала вернет в Армению население, хотя бы до 10 миллионов. Ну, что ему стоит наскрести по миру армян из диаспор - дело же благое и великое, родину восстанавливать. Вот только никто не поедет. Разве что он каждому такому приехавшему не будет выплачивать по пять тысяч долларов в месяц.



А до тех пор у Армении попросту нет внутреннего рынка, чтобы развивать что-то большее, чем ларьки с шаурмой. Отмена налогов для малого бизнеса, что пообещал Пашинян, это как раз мера по защите ларьков с шаурмой и магазинчиков с сосисками. С такими мерами любая страна станет экономически успешной. Шутка.



Никол Пашинян, быть может, попробует восстановить Армению экономически, сделать ее сильным игроком на международном рынке? Создаст высокотехнологичные производства, привлечет инвесторов, откроет неожиданно прямо посреди Еревана залежи палладия, урана, платины? Договорится со всеми автомобильными производствами и авиаконцернами, чтобы вместо бензина и керосина двигатели по всему миру работали на армянском коньяке? Потому что человечество просто столько не выпьет стратегического армянского продукта, чтобы сделать Армению экономически успешной.



Нет. Конечно же, нет. Русофоб Никол Пашинян решил заняться обычной экономической деятельностью лимитрофов - выставлять России условия под угрозой ухода в НАТО и куда-то там еще.



Причем наблюдать за брачными танцами Пашиняна - это то еще развлечение. "Comedy Club" отдыхает.



С одной стороны, перед ним американскими кураторами поставлена четкая и недвусмысленная задача разрывать все отношения с Россией, вспоминать все ужасы и кошмары "имперской оккупации", прекращать все экономические договоры с Россией, закрыть российскую базу в Гюмри. К слову, в Гюмри по приказу Пашиняна уже началось - посмотрите новости.



С другой стороны, Никол Пашинян крокодильей ушастой улыбкой демонстрирует каждый раз, что прекрасно понимает ряд моментов. У Армении нет ни сил, ни средств, чтобы сохранить Нагорный Карабах. Азербайджан все хорошо помнит - все оскорбления и провокации армянской стороны. И просто задавит Армению техникой, людьми, ресурсами.



Пока что Азербайджан прислушивался к России и старался не поднимать градус напряженности в регионе. Но с приходом Пашиняна все может измениться. Армения получает огромнейший финансовый поток из армянской диаспоры в России.



Скорее уж, можно сказать, что Армения живет за счет российской армянской диаспоры. Крупный этнический армянский бизнес, обосновавшийся в России, обеспечивает хорошее лобби в Госдуме и правительстве. Россия предоставила отсрочку по выплатам кредита на ремонт Мецаморской АЭС до 2020 года, рассматривается снижение цен на газ.



И вот как идейному русофобу и американскому ставленнику Пашиняну выкрутиться и выполнить задачи, которые ему поставили?



Каждый раз, когда Пашинян начинает играться в тонкого дипломата, он более всего напоминает торгаша мандаринками на рынке.



Недавно Пашинян в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что "ОДКБ - очень важная организация для Армении, поскольку это система безопасности", но сразу же уточнил "для нас очень важно уточнить те обязательства, которые Армения имеет перед партнерами и партнеры имеют перед Арменией, которые Армения имеет перед организацией и организация имеет перед Арменией".



При этом он обиженно упомянул, что ему не нравится позиция, которую "занимают некоторые страны - члены ОДКБ в вопросе Карабаха, почему-то де-юре союзники Армении на различных международных площадках голосуют против интересов Армении". И при этом хитрый русофоб Пашинян требует от членов ОДКБ того, чего не делает сама Армения. А ведь именно Армения не торопится де-юре признать Нагорный Карабах.



Находящий в Москве с рабочим визитом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в формате делового обеда с группой российских политологов обозначил принципы новой внешней политики Армении. Он выделил ее "армяноцентричный характер". При этом Григорян мудро решил не уточнять, что это вообще значит.



Ну, то, что это звучит круто и весомо, как "залатой биэмве" и пост премьер-министра, полученный по итогам государственного переворота, оно-то понятно.



Но что такое в реальности "армяноцентричный характер" политики при населении в 3 миллиона человек и при полнейшем отсутствии сильной экономики - загадка. Тогда уж Прибалтике стоит принять "шпротоцентричный характер" внешней политики. Вместе с Арменией будут смотреться органично. И по населению один в один похожи.



Кроме того, Армен Григорян на пресс-конференции подчеркнул, что Ереван "поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, но находиться под чьим-либо влиянием не будет". В то же время Никол Пашинян заявил, что Ереван "является членом ОДКБ и не стремится в НАТО, однако будет продолжать поддерживать тесные отношения с альянсом".



В общем и целом, патентованный русофоб Никол Пашинян хочет быть девушкой, которую ужинают и Россия, и Евросоюз с НАТО, а балованная девушка Пашинян будет долго выбирать, кто ее будет танцевать ночью, при этом коллекционируя подарки, деньги, скидки на энергоресурсы, кредиты, поставки оружия. А потом все равно сбежит к хозяину в США, потому что контракт подписан на пожизненное оказание самых разных услуг.



При этом министр обороны Давид Тоноян уже делал заявления, что Ереван допускает возможность покупки американских вооружений, а Никол Пашинян обещал "рассмотреть предложения, если поступят".



На редкость занятный хуторской подход, который уже демонстрировали "пророссийские" украинские элиты. Каждый раз лимитрофы считают себя самыми хитрыми, ушлыми и умными - мол, Россия будет бесконечно приплясывать под песню "Россия дай-дай-дай, а то обидимся и уйдем в НАТО, ай-нэ-нэ". И то, что этот фокус не получился у Украины, армянина Пашиняна нисколько не беспокоит. Он-то думает, что он умнее и хитрее украинцев. Вот только он раскладывает перед собой ровно те же украинские грабли.



Крайне вероятно, что Пашинян в будущем резко сменит окраску и направление политики, как и некогда Саакашвили. Потому что уже сейчас начались провокации против российской военной базы в Гюмри.



Если бы у Армении были общие границы с Россией, Пашинян бы уже пел "а капелла" вместе с Порошенко о "российской угрозе" и "вторжении России".



Но совсем уж идиотом он выглядеть не хочет. Потому он будет разыгрывать поднадоевшую всем карабахскую карту, пугать народ Армении неминуемой сдачей армянских земель врагу, как внешнему, так и внутреннему, выдавливать всеми возможностями российскую базу с территории Армении, приглашать натовских военных и инструкторов.



И при этом постоянно намекать России, если она заплатит побольше, то он, самый хитрый и самый умный торговец на рынке Никол Пашинян, будет России самым близким и самым лучшим другом. И если поцелует в щеку, то не меньше, чем за 400 граммов серебра.



Вот только Никол Пашинян и другие прозападные персоналии, пришедшие во власть в результате государственного переворота, забывают, что "Рим предателям не платит". И эта истина как была актуальной в 139 год до н. э., такой и остается даже в третьем тысячелетии.



19.12.2018



ДЗЫГОВБРОДСКИЙ Дмитрий Источник - rusvesna.su

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