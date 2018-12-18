Жители Ашхабада не могут обналичить зарплаты из-за введенных ограничений

21:18 19.12.2018

После того как были введены ограничения на снятие наличных в банкоматах, жители Ашхабада вынуждены по нескольку раз выстраиваться в очереди, чтобы обналичить деньги со своих счетов. За один раз можно снять не более 200 манатов, при этом комиссия за обналичивание также увеличилась с 0,68 до 0,75%.



Возле всех банкоматов столицы с утра выстраиваются большие очереди. Несмотря на введенные ограничения, к 11 часам деньги уже заканчиваются.



Чтобы обналичить зарплату людям приходится стоять в очереди по нескольку раз.



Многие работники отпрашиваются у руководства, чтобы утром успеть снять деньги. Однако, не во всех организациях это возможно. Например, в медучреждениях главврачи не могут отпустить с работы врачей и медсестер.



Как рассказала один из работников 9-го дома здоровья Ашхабада, во многих больницах банкоматы установлены, но деньги там заканчиваются быстро и приходится ездить по городу в поисках другого.



Сложнее ситуация обстоит в регионах. Ранее ХТ сообщала, что жители города Мары и сел Марыйского велаята (области) просят таксистов, которые едут до Ашхабада обналичить деньги в столице за 10% от суммы. Также поступают и жители этрапов (районов) Ахалского велаята.



Ситуация усугубляется тем, что накануне новогодних праздников жители страны закупают продукты и подарки, и если в крупных супермаркетах и торговых центрах, как например Беркарар, картой расплатиться можно, то на рынках и в небольших магазинах, где отоваривается большая часть населения, к оплате принимают только наличные. Часто продавцы в госмагазинах, в которых установлены терминалы оплаты, принимают только наличные, заявляя, что терминалы не работают из-за перебоев со связью.



Некоторые владельцы частных торговых точек для знакомых и соседей ведут продажу под запись. Покупатели обещают расплатиться, как только снимут наличность со своих карт.



18 декабря 2018