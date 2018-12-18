Подполковника таджикской милиции оштрафовали на $5,3 тысячи за многоженство

21:22 19.12.2018

В городе Гиссаре на западе Таджикистана суд признал виновным в многоженстве подполковника милиции и оштрафовал его на 50 тысяч сомони ($5,3 тысячи). Об этом сообщило радио "Озоди".



Подполковник Санъатулло Саъдуллоев проживал с двумя женами с 2009 по 2016 год. Вторую жену он взял после того, как официальная супруга не могла больше родить после первого ребенка.



Милиционер признал ошибку и раскаялся, однако не согласился с решением суда. Он считает, что его необходимо освободить от ответственности, так как за период, что он жил с двумя женами, в Таджикистане прошли три амнистии.

"На данный момент не имею возможности выплатить штраф, потому что моей зарплаты хватает только на покрытие дорожных расходов", - заявил подполковник и сообщил, что обжалует приговор в вышестоящей инстанции.



Недовольна приговором и первая жена Малохат Азизова. Она считает, что штраф - слишком мягкое наказание, и суд должен обязать ее мужа предоставить ей и их двоим детям жилье и выплачивать алименты.



Согласно статье 170 Уголовного кодекса Таджикистана, многоженство наказывают штрафом до 100 тысяч сомони ($10,6 тысячи) или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы до пяти лет.