 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 18.12.2018
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    Туркменистан   | 
Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага
21:38 19.12.2018

В Туркменистане опубликован 11-й том собраний изречений президента Бердымухамедова
18 декабря 20181130 11

В Туркменистане издан очередной, уже 11-й том сборника избранных выступлений, речей, интервью и обращений президента Гурбангулы Бердымухамедова за 2017 год под названием "К новым высотам прогресса", сообщает госинформагентство ТДХ.

Как пишет издание, "важным событием 2017 года, нашедшим отражение в очередном томе, стали Президентские выборы, завершившиеся уверенной победой Гурбангулы Бердымухамедова – в третий раз переизбранного на высший государственный пост. Этот факт стал ярким выражением всемерной поддержки туркменским народом проводимого главой государства политического курса".

Кроме того, значительная часть книги посвящена проведению в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые "выдвинули нашу страну в ряд лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте".

Сборник издан на туркменском, русском и английском языках.

Источник - hronikatm.com
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