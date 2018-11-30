Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага

21:38 19.12.2018

В Туркменистане опубликован 11-й том собраний изречений президента Бердымухамедова

18 декабря 20181130 11



В Туркменистане издан очередной, уже 11-й том сборника избранных выступлений, речей, интервью и обращений президента Гурбангулы Бердымухамедова за 2017 год под названием "К новым высотам прогресса", сообщает госинформагентство ТДХ.



Как пишет издание, "важным событием 2017 года, нашедшим отражение в очередном томе, стали Президентские выборы, завершившиеся уверенной победой Гурбангулы Бердымухамедова – в третий раз переизбранного на высший государственный пост. Этот факт стал ярким выражением всемерной поддержки туркменским народом проводимого главой государства политического курса".



Кроме того, значительная часть книги посвящена проведению в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые "выдвинули нашу страну в ряд лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте".



Сборник издан на туркменском, русском и английском языках.