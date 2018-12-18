Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой

23:38 19.12.2018

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, в соответствии с которым в декабре 2017 года были введены санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает ТАСС.



В нем Трамп постановил "продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией".



21 декабря 2017 года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц, включая Артема Чайку, Гульнару Каримову и экс-руководителя украинского спецподразделения "Беркут" Сергея Кусюка. По его словам, эти рестрикции были введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского, а в общей сложности под предусмотренными им санкциями находятся 13 лиц и 39 связанных с ними предприятий.



Согласно Глобальному акту Магнитского, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Действие закона рассчитано на 6 лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США.