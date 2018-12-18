 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.12.2018
23:38  Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой
21:38  Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага
21:22  Подполковника таджикской милиции оштрафовали на $5,3 тысячи за многоженство
21:18  Жители Ашхабада не могут обналичить зарплаты из-за введенных ограничений
20:59  Армения встает на русофобский путь Украины, - Дм. Дзыговбродский
20:19  Тайные войны афганских женщин, - Le Figaro
20:14  Дело Беналлы. Узб-рос магнат И.Махмудов подозревается в связях с мафией, - Le Monde
19:59  Назарбаев наградил узб-рос-олигарха Алишера Усманова орденом Достык 1 степени. За "заслуги в..."
19:53  Восточный вектор: Внешнеэкономическая политика России нуждается в корректировке, А.Балиев
14:00  Узбекская поэтесса Хосият Рустамова признана лучшей на международном литературном фестивале в Таиланде
13:59  Россия и мир: итоги 2018 года
13:57  Куда приведет арабская мечта. Как ислам покинул политическую жизнь Востока, а потом вернулся с новой силой, - П.Скрыльников
13:56  В кружении дервишей: чем знаменит ритуал мевлеви
13:49  Третья мировая война: британские ученые о "предсказаниях Нострадамуса" на 2019 год
13:46  Президент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семье
10:15  Кемерово. На утреннике в детсаду умер Дед Мороз - заслуженный артист России
10:09  День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине
10:06  Кто устал от Дом-2. Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
08:39  Казахстан не поддержит создание единой электронной валюты ЕАЭС, - минэконом Сулейменов
08:32  Списки не сходятся. России, Турции и Ирану не удалось согласовать состав "конституционного комитета" для Сирии
08:00  Ученые обнаружили новый вид динозавров - криттенденцератопс кжижановски
07:58  Госдеп США одобрил продажу Турции еще не проданных ракет Patriot на $3,5 млрд
07:56  В многолетних систематических хищениях подозревают работников Байконурского... детсада
07:52  Третья сила. Как маленький Катар взбудоражил Ближний Восток, - А,Гостев
07:50  Странная смерть "Саъди Командира". Один из бывших полевых командиров Таджикской оппозиции утонул в Вахше
07:39  Тендер на кыргызский золото-рудник "Макмал" выиграло мутнейшее "китайское" ОсОО "Мансон Групп"о
07:36  Возможен ли особый российский ислам, - Алексей Малашенко
07:34  Красноречивое молчание Си Цзиньпина. Китай вступает в эпоху жесткой борьбы за свое место под солнцем, - С.Цыплаков
00:45  Наступление Турции в Сирии пока идет только в информационной сфере
00:41  Великая китайско-американская дружба: первый "Боинг", собранный в КНР
00:31  Индивидуальный терроризм: поиск дефиниций и подходов к противодействию, - Б.Тузмухамедов
00:04  На политическую сцену в Турции выходит сын потомка халифа
Вторник, 18.12.2018
22:36  В России упростили получение гражданства. Особые полномочия получил Путин
22:07  Главный правосек Львова и экс-комендант палаточного городка УкрМайдана Коцурюба найден с перерезанным горлом
22:00  Таджикско-китайское СП продолжает реконструкцию Сарбандской ГЭС
21:28  Кыргызский и узбекский премьеры встретились в Оше. Крепят приграничную торговлю
20:17  Шикарный "Заркайнар" Гульнары Каримовой уйдет с молотка
10:33  Внешняя политика Трампа ускоряет уход от доллара как мировой резервной валюты, - В.Прохватилов
10:26  В Каракалпакии на афере с перцем украли $ 360 тысяч
10:25  Базовая сборка: Турция наращивает военное присутствие на Черном море
10:22  Китай остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов
10:21  Блокаду сменило приятное окружение. Катар выходит из международной изоляции
10:19  Цвет возмущения - желтый. Перекинется ли протестная волна на остальную Европу? - В.Агаев
10:16  "Банда ФСБ" в Екатеринбурге убивала таджикских мигрантов для устрашения бизнесменов
10:14  Не болтай! За что сидит экс-кыр-премьер Сапаров
10:09  Кого сажать? Вымогавший взятку $520 тыс замминтранс Жусубалиев оказался личной креатурой президента Жээнбекова
09:20  КырПерспективы. Бабанов и Атамбаев не смогут объединиться в оппозиционную силу, - М.Сариев
09:18  Временным министром транспорта Киргизии назначен Женишбек Ногойбаев
09:11  Двадцать лет на птичьих правах: в Душанбе целый район не может оформить документы на жилье, - А.Арипов
09:07  Биг-Рахмон-Бен. В Душанбе появится гигантская башня с курантами
09:02  Лавровские благо-глупости. "Украинская политика" Кремля - цепь наива и предательства, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой
23:38 19.12.2018

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие указа, в соответствии с которым в декабре 2017 года были введены санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома, передает ТАСС.

В нем Трамп постановил "продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией".

21 декабря 2017 года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц, включая Артема Чайку, Гульнару Каримову и экс-руководителя украинского спецподразделения "Беркут" Сергея Кусюка. По его словам, эти рестрикции были введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского, а в общей сложности под предусмотренными им санкциями находятся 13 лиц и 39 связанных с ними предприятий.

Согласно Глобальному акту Магнитского, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Действие закона рассчитано на 6 лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента США.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545251880
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №801
- Мажилис одобрил ратификационные законопроекты, касающиеся деятельности ЕАЭС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года №824
- Кадровые перестановки
- Об одобрении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2019 год
- Партия "Ак жол" требует навести порядок с выделением чиновникам служебного жилья
- Комитетом Сената рассмотрены ряд законопроектов
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-октябрь 2018 года
- Казахстан и Китай продолжают работу по приграничному изучению недр
- С 1 января 2019 года установлены новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  