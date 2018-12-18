Антикитайские провокации угрожают безопасности Кыргызстана

00:18 20.12.2018

Ситуация, которая сегодня раскачивается вокруг китайских и иностранных компаний в социальных сетях псевдопатриотами, может спровоцировать серьезный конфликт, небезопасный для государства. Об этом VB.KG сообщил генерал-майор, эксперт по безопасности, экс-заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков.



- Государству нужна стабильность и безопасность. Тем более, что Кыргызстан входит в ШОС и другие организации, да и сотрудничество со странами-партнерами плодотворно развиваются. Это касается и Китая. Поднебесная много инвестирует в экономику нашей страны и так или иначе пополняет бюджет каждой семьи. Поэтому подобные межнациональные высказывания в информационном пространстве очень настораживают. Я разговаривал с несколькими специалистами, и их прогноз таков: если соответствующие органы не поймут масштабность проблемы и не пресекут такие факты на корню, то ситуация выйдет из-под контроля и подорвет нашу внутреннюю стабильность, - считает Медетбеков.



Большая часть политиков, пытающихся подобной пропагандой набрать себе политические очки, акцентирует внимание на том, что наши месторождения разрабатывают компании из Китая, отмечает эксперт по безопасности.



- Конечно, многие из них вполне добросовестные инвесторы. А винить в появлении не совсем чистого иностранного бизнеса стоит предыдущих руководителей секторов экономики, которые в силу своей близорукости и коррупционных дел допустили такое появление. Хотя остановить на начальном этапе антикитайские настроения можно было бы, проводя информационную работу с местными жителями и учитывая экологическую обстановку. Конечно, сейчас из-за чьей-то коррупционной наживы допущен такой коллапс. Но это не значит, что мы должны создавать конфликтную ситуацию. Правоохранительным органам необходимо вывести на чистую воду людей, которые создают подобные провокации в Сети. Это будет поучительным примером для всех. Ведь такая игра в межнациональную неприязнь опасна, в первую очередь, для государства, - заключил Артур Медетбеков.



Виктория Григоренко