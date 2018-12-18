 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.12.2018
00:45  Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $20 млн. Небывалое бывает!
00:40  Адам был казахом и разговаривал на казахском языке, - доктор философии Бейсенов осмыслил труды Елбасы
00:18  Антикитайские провокации угрожают безопасности Кыргызстана
Среда, 19.12.2018
23:38  Трамп продлил действие указа о санкциях против Гульнары Каримовой
21:38  Вышел 11-й том Собрания сочинений Аркадага
21:22  Подполковника таджикской милиции оштрафовали на $5,3 тысячи за многоженство
21:18  Жители Ашхабада не могут обналичить зарплаты из-за введенных ограничений
20:59  Армения встает на русофобский путь Украины, - Дм. Дзыговбродский
20:19  Тайные войны афганских женщин, - Le Figaro
20:14  Дело Беналлы. Узб-рос магнат И.Махмудов подозревается в связях с мафией, - Le Monde
19:59  Назарбаев наградил узб-рос-олигарха Алишера Усманова орденом Достык 1 степени. За "заслуги в..."
19:53  Восточный вектор: Внешнеэкономическая политика России нуждается в корректировке, А.Балиев
14:00  Узбекская поэтесса Хосият Рустамова признана лучшей на международном литературном фестивале в Таиланде
13:59  Россия и мир: итоги 2018 года
13:57  Куда приведет арабская мечта. Как ислам покинул политическую жизнь Востока, а потом вернулся с новой силой, - П.Скрыльников
13:56  В кружении дервишей: чем знаменит ритуал мевлеви
13:49  Третья мировая война: британские ученые о "предсказаниях Нострадамуса" на 2019 год
13:46  Президент Кыргызстана Жээнбеков рассказал о кумовстве и своей большой семье
10:15  Кемерово. На утреннике в детсаду умер Дед Мороз - заслуженный артист России
10:09  День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине
10:06  Кто устал от Дом-2. Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
08:39  Казахстан не поддержит создание единой электронной валюты ЕАЭС, - минэконом Сулейменов
08:32  Списки не сходятся. России, Турции и Ирану не удалось согласовать состав "конституционного комитета" для Сирии
08:00  Ученые обнаружили новый вид динозавров - криттенденцератопс кжижановски
07:58  Госдеп США одобрил продажу Турции еще не проданных ракет Patriot на $3,5 млрд
07:56  В многолетних систематических хищениях подозревают работников Байконурского... детсада
07:52  Третья сила. Как маленький Катар взбудоражил Ближний Восток, - А,Гостев
07:50  Странная смерть "Саъди Командира". Один из бывших полевых командиров Таджикской оппозиции утонул в Вахше
07:39  Тендер на кыргызский золото-рудник "Макмал" выиграло мутнейшее "китайское" ОсОО "Мансон Групп"о
07:36  Возможен ли особый российский ислам, - Алексей Малашенко
07:34  Красноречивое молчание Си Цзиньпина. Китай вступает в эпоху жесткой борьбы за свое место под солнцем, - С.Цыплаков
00:45  Наступление Турции в Сирии пока идет только в информационной сфере
00:41  Великая китайско-американская дружба: первый "Боинг", собранный в КНР
00:31  Индивидуальный терроризм: поиск дефиниций и подходов к противодействию, - Б.Тузмухамедов
00:04  На политическую сцену в Турции выходит сын потомка халифа
Вторник, 18.12.2018
22:36  В России упростили получение гражданства. Особые полномочия получил Путин
22:07  Главный правосек Львова и экс-комендант палаточного городка УкрМайдана Коцурюба найден с перерезанным горлом
22:00  Таджикско-китайское СП продолжает реконструкцию Сарбандской ГЭС
21:28  Кыргызский и узбекский премьеры встретились в Оше. Крепят приграничную торговлю
20:17  Шикарный "Заркайнар" Гульнары Каримовой уйдет с молотка
10:33  Внешняя политика Трампа ускоряет уход от доллара как мировой резервной валюты, - В.Прохватилов
10:26  В Каракалпакии на афере с перцем украли $ 360 тысяч
10:25  Базовая сборка: Турция наращивает военное присутствие на Черном море
10:22  Китай остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов
10:21  Блокаду сменило приятное окружение. Катар выходит из международной изоляции
10:19  Цвет возмущения - желтый. Перекинется ли протестная волна на остальную Европу? - В.Агаев
10:16  "Банда ФСБ" в Екатеринбурге убивала таджикских мигрантов для устрашения бизнесменов
10:14  Не болтай! За что сидит экс-кыр-премьер Сапаров
10:09  Кого сажать? Вымогавший взятку $520 тыс замминтранс Жусубалиев оказался личной креатурой президента Жээнбекова
09:20  КырПерспективы. Бабанов и Атамбаев не смогут объединиться в оппозиционную силу, - М.Сариев
09:18  Временным министром транспорта Киргизии назначен Женишбек Ногойбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Адам был казахом и разговаривал на казахском языке, - доктор философии Бейсенов осмыслил труды Елбасы
00:40 20.12.2018

Библейский Адам был казахом и разговаривал на казахском языке. Такое заявление, подписанное Б.Бейсеновым, было разослано в казахстанские СМИ. Согласно данным, опубликованным в журнале "Вестник КазНУ им.Аль-Фараби" за 2017 год, Б.Бейсенов является доктором философских наук и доцентом вуза, сообщает vteme.kz.

Свое письмо автор начинает с отсылки к статье президента республики Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи", где отмечается: "Казахстан является прародиной всех яблок на планете".

"Но эта земля также является прародиной и всего человечества в лице первого человека - Адама, чье имя переводится с казахского языка как "человек". Первым человеческим языком, на котором говорил Адам, был язык, который дожил до наших дней и в современном виде называется казахским языком. Делая такой вывод, я, конечно, ощущаю себя Коперником, заявляющим, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, как считали все окружающие того времени.

Факты и логика, надеюсь, помогут вам перебороть устоявшиеся стереотипы и увидеть истину. Думаю, что смогу убедить вас, приведя в подтверждение своих слов всем известную библейскую историю о Адаме и запретном плоде. Вы не поверите, но эта история произошла на самом деле и по воле Всевышнего чудесным образом "отпечаталась" в языке первого человека, чтобы сохраниться до наших дней и стать неоспоримым доказательством", - говорится в письме.

По словам Бейсенова, в казахском языке слово "алма" переводится как "яблоко", и также слово "алма" означает выражение "не бери".

"Я расскажу вам, как могло возникнуть в языке это невероятное совпадение, хотя, вероятно, вы уже начали догадываться.

Представьте, что создатель указал Адаму на плоды неизвестного дерева и сказал "алма", что означало тогда и значит на казахском языке и сегодня "не бери". И этим словом "алма" Адам впоследствии мог назвать и сам запретный плод.

Отсюда возникло и реально существует на сегодня это удивительное совпадение, которое доказывает, что история о запретном плоде не миф и не вымысел, а реальный случай из жизни реального человека. Именно здесь человек сказал свои первые человеческие слова и стал называться Человеком-Адамом.

Это открытие подтверждает божественное происхождение человека, но вовсе не отвергает научную точку зрения и теорию эволюции.

Бог мог вмешаться в процесс естественной эволюции и "создать" Человека-Адама, обучив его человеческому языку, и, возможно, человек стал Человеком только тогда, когда он впервые попал в райские сады в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки.

Если связать воедино все факты: то, что западные ученые-генетики доказали, что именно Казахстан является прародиной земных яблок, и существование в казахском языке этого удивительного совпадения, которое не может быть просто совпадением, то напрашивается логичный вывод о том, что история о Адаме и запретном плоде имела место быть на территории современного Казахстана.

Эта история произошла на самом деле, и невероятное совпадение в казахском языке тому доказательство. И по сей день казахи называют яблоко "алма" и, говоря "не бери", тоже говорят "алма", нисколько не подозревая о том, что это совпадение берет свое происхождение от той самой всемирно известной истории о Адаме и запретном плоде.

Я понимаю, какую революцию произведет это открытие в умах казахстанцев, но факты есть факты, какими бы невероятными они не были", - написал Б.Бейсенов.

Источник - vteme.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545255600
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №801
- Мажилис одобрил ратификационные законопроекты, касающиеся деятельности ЕАЭС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года №824
- Кадровые перестановки
- Об одобрении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2019 год
- Партия "Ак жол" требует навести порядок с выделением чиновникам служебного жилья
- Комитетом Сената рассмотрены ряд законопроектов
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-октябрь 2018 года
- Казахстан и Китай продолжают работу по приграничному изучению недр
- С 1 января 2019 года установлены новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  