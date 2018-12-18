Адам был казахом и разговаривал на казахском языке, - доктор философии Бейсенов осмыслил труды Елбасы

00:40 20.12.2018

Библейский Адам был казахом и разговаривал на казахском языке. Такое заявление, подписанное Б.Бейсеновым, было разослано в казахстанские СМИ. Согласно данным, опубликованным в журнале "Вестник КазНУ им.Аль-Фараби" за 2017 год, Б.Бейсенов является доктором философских наук и доцентом вуза, сообщает vteme.kz.



Свое письмо автор начинает с отсылки к статье президента республики Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи", где отмечается: "Казахстан является прародиной всех яблок на планете".



"Но эта земля также является прародиной и всего человечества в лице первого человека - Адама, чье имя переводится с казахского языка как "человек". Первым человеческим языком, на котором говорил Адам, был язык, который дожил до наших дней и в современном виде называется казахским языком. Делая такой вывод, я, конечно, ощущаю себя Коперником, заявляющим, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, как считали все окружающие того времени.



Факты и логика, надеюсь, помогут вам перебороть устоявшиеся стереотипы и увидеть истину. Думаю, что смогу убедить вас, приведя в подтверждение своих слов всем известную библейскую историю о Адаме и запретном плоде. Вы не поверите, но эта история произошла на самом деле и по воле Всевышнего чудесным образом "отпечаталась" в языке первого человека, чтобы сохраниться до наших дней и стать неоспоримым доказательством", - говорится в письме.



По словам Бейсенова, в казахском языке слово "алма" переводится как "яблоко", и также слово "алма" означает выражение "не бери".



"Я расскажу вам, как могло возникнуть в языке это невероятное совпадение, хотя, вероятно, вы уже начали догадываться.



Представьте, что создатель указал Адаму на плоды неизвестного дерева и сказал "алма", что означало тогда и значит на казахском языке и сегодня "не бери". И этим словом "алма" Адам впоследствии мог назвать и сам запретный плод.



Отсюда возникло и реально существует на сегодня это удивительное совпадение, которое доказывает, что история о запретном плоде не миф и не вымысел, а реальный случай из жизни реального человека. Именно здесь человек сказал свои первые человеческие слова и стал называться Человеком-Адамом.



Это открытие подтверждает божественное происхождение человека, но вовсе не отвергает научную точку зрения и теорию эволюции.



Бог мог вмешаться в процесс естественной эволюции и "создать" Человека-Адама, обучив его человеческому языку, и, возможно, человек стал Человеком только тогда, когда он впервые попал в райские сады в предгорьях Заилийского Алатау, где росли самые первые на Земле яблоки.



Если связать воедино все факты: то, что западные ученые-генетики доказали, что именно Казахстан является прародиной земных яблок, и существование в казахском языке этого удивительного совпадения, которое не может быть просто совпадением, то напрашивается логичный вывод о том, что история о Адаме и запретном плоде имела место быть на территории современного Казахстана.



Эта история произошла на самом деле, и невероятное совпадение в казахском языке тому доказательство. И по сей день казахи называют яблоко "алма" и, говоря "не бери", тоже говорят "алма", нисколько не подозревая о том, что это совпадение берет свое происхождение от той самой всемирно известной истории о Адаме и запретном плоде.



Я понимаю, какую революцию произведет это открытие в умах казахстанцев, но факты есть факты, какими бы невероятными они не были", - написал Б.Бейсенов.